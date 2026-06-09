Según el diario deportivo italiano, el lunes hubo nuevas negociaciones entre el equipo milanés y el austriaco de 51 años. Las conversaciones fueron muy positivas.
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Quiere fichar a toda costa a David Alaba: Oliver Glasner ya habría elegido su próximo club
Para Glasner, el puesto en la capital de la moda es, sin duda, la opción ideal: habría rechazado otras ofertas del mercado.
Así, el tradicional Feyenoord de Róterdam se quedó con las manos vacías pese a su interés en ficharlo.
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Cardinale e Ibrahimovic decidirán el futuro de Glasner.
El acuerdo aún no es definitivo: ahora dependen del visto bueno del propietario del Milan, Gerry Cardinale, y del asesor Zlatan Ibrahimovic. Si lo conceden, el traspaso se concretará.
En Milán se espera que su llegada implique un cambio táctico radical: presión alta, recuperación rápida tras pérdida y máxima intensidad.
Esto contrasta con el estilo más defensivo impuesto por Massimiliano Allegri, que no logró éxitos. Ese estilo llevó a que el equipo se quedara fuera de la Liga de Campeones la pasada temporada. Ahora, Glasner debe reavivar al gigante dormido y devolverlo a la máxima competición europea.
Glasner quiere fichar a Alaba para el Milan
Para la reconstrucción, el entrenador tiene un plan claro: fichar a David Alaba. Según la Gazzetta dello Sport, Glasner quiere llevar al capitán austriaco a Milán.
El polivalente defensa del Real Madrid llegaría para liderar la defensa en San Siro. No obstante, su fichaje conlleva riesgos: desde la temporada 2023/24 ha sufrido graves lesiones, entre ellas una rotura de ligamentos cruzados y repetidos problemas musculares y de menisco.
Sin embargo, Glasner confía en su compatriota y cree que su experiencia internacional y liderazgo compensan el riesgo.
Además, el jugador habría impulsado su salida de Madrid o, al menos, está siendo ofrecido activamente en el mercado. Según la Gazzetta, el Inter de Milán, archirrival del Milan, también figura entre los clubes contactados.
Paralelamente, el Milan negocia una profunda reestructuración que alcanza a la dirección técnica. Según elCorriere dello Sport, el seleccionador austriaco Ralf Rangnick suena como opción para dirigir el área técnica.