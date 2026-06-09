Quiere fichar a toda costa a David Alaba: Oliver Glasner ya habría elegido su próximo club

Para la reconstrucción, el entrenador tiene un plan claro: fichar a David Alaba. Según la Gazzetta dello Sport, Glasner quiere llevar al capitán austriaco a Milán.

El polivalente defensa del Real Madrid llegaría para liderar la defensa en San Siro. No obstante, su fichaje conlleva riesgos: desde la temporada 2023/24 ha sufrido graves lesiones, entre ellas una rotura de ligamentos cruzados y repetidos problemas musculares y de menisco.

Sin embargo, Glasner confía en su compatriota y cree que su experiencia internacional y liderazgo compensan el riesgo.

Además, el jugador habría impulsado su salida de Madrid o, al menos, está siendo ofrecido activamente en el mercado. Según la Gazzetta, el Inter de Milán, archirrival del Milan, también figura entre los clubes contactados.

Paralelamente, el Milan negocia una profunda reestructuración que alcanza a la dirección técnica. Según elCorriere dello Sport, el seleccionador austriaco Ralf Rangnick suena como opción para dirigir el área técnica.