- Uruguay tendrá que medirse desde la fase de grupos con uno de los candidatos al título.
- La Celeste tendrá rivales de Asia y África.
- Los dirigidos por Marcelo Bielsa jugará toda la fase de grupos en suelo estadounidense.
Quiénes son los rivales de Uruguay en el Mundial 2026 de la FIFA
Uruguay se pone a prueba con el deseo de estar a la altura de su historia
Uruguay, una de las selecciones históricas de Sudamérica, se presenta al Mundial 2026 de la FIFA con deseo de revancha, después de su decepcionante desempeño en Catar 2022, donde no lograron superar la fase de grupos. Ahora, de la mano de Marcelo Bielsa, el objetivo es ser protagonistas.
La Celeste no tuvo la eliminatoria ideal, obligados a conformarse con el quinto lugar, aunque por encima de Brasil. En la Copa América alcanzaron el tercer lugar en 2024, su resultado más alentador de cara a la Copa del Mundo.
Los Charrúas fueron colocados en el bombo 2, mientras la pelotita los ha llevado al Grupo H, donde no son favoritos ante la presencia de uno de los favoritos para levantar la Copa. Sin embargo, el resto del sector luce favorable, con un debutante africano y un rival asiático que no ha logrado causar el impacto deseado en sus presentaciones anteriores.
¿Quiénes son los rivales de Uruguay en el Mundial 2026?
Uruguay tendrá en España a su principal amenaza en la lucha por el primer sitio del grupo. También deberá medirse con Arabia Saudita y Cabo Verde, selecciones que en el papel no debería representar un problema en la búsqueda de la clasificación a la fase de eliminación directa.
¿Cuándo y dónde juega Uruguay en el Mundial 2026?
Uruguay disputará su primer juego el 15 de junio de 2026 en el estadio Mercedes-Benz. Su segundo compromiso será el 21 de junio de nuevo en el Mercedes-Benz y el cierre de la fase de grupos será el 26 de junio en el estadio NRG.
RIVAL FECHA ESTADIO Arabia Saudita 15 de junio Mercedes-Benz Cabo Verde 21 de junio Mercedes-Benz España 26 de junio NRG