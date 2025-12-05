Quiénes son los rivales de Uruguay en el Mundial 2026 de la FIFA

Uruguay, una de las selecciones históricas de Sudamérica, se presenta al Mundial 2026 de la FIFA con deseo de revancha, después de su decepcionante desempeño en Catar 2022, donde no lograron superar la fase de grupos. Ahora, de la mano de Marcelo Bielsa, el objetivo es ser protagonistas.

La Celeste no tuvo la eliminatoria ideal, obligados a conformarse con el quinto lugar, aunque por encima de Brasil. En la Copa América alcanzaron el tercer lugar en 2024, su resultado más alentador de cara a la Copa del Mundo.

Los Charrúas fueron colocados en el bombo 2, mientras la pelotita los ha llevado al Grupo H, donde no son favoritos ante la presencia de uno de los favoritos para levantar la Copa. Sin embargo, el resto del sector luce favorable, con un debutante africano y un rival asiático que no ha logrado causar el impacto deseado en sus presentaciones anteriores.