- México se topara con un par de viejos conocidos en Mundiales.
- El Tri deberá esperar al resultado del repechaje europeo para tener completamente definidos a sus rivales.
- Los dirigidos por Javier Aguirre jugarán todos sus partidos de la fase de grupos en suelo azteca.
Quiénes son los rivales de México en el Mundial 2026 de la FIFA
México suña con una actuación histórica como anfitrión
México será uno de los tres países anfitriones en el Mundial 2026 de la FIFA, una gran oportunidad para entregar una actuación histórica, a pesar de las dudas que ha dejado su rendimiento en el proceso desde la decepcionante eliminación en fase de grupo en Catar 2022.
La selección azteca encontró éxito en la Concacaf durante el proceso mundialista, con un par de títulos de Copa Oro (2023 y 2025), además de conquistar la Liga de Naciones de 2025, aunque debió conformarse con el tercer lugar (2023) y subcampeonato (2024) en ediciones anteriores. Sin embargo, no logró superar la etapa de grupos de la Copa América 2024.
El Tri, bajo el mando de Javier Aguirre, disputará todos sus juegos de la fase de grupos en suelo mexicano, incluido el partido inaugural del torneo. Colocado en el primer bombo y en el Grupo A, México ha conseguido evitar a algunas de las grandes potencias del balompié y la expectativa era caer en un sector con rivales que le permitieran soñar con avanzar a dieciseisavos de final, situación que parece se ha cumplido con dos rivales que en el papel no lucen superiores, aunque el repechaje europeo terminará por definir las opciones reales del equipo mexicano de avanzar como líder de sector.
¿Quiénes son los rivales de México en el Mundial 2026?
México tendrá su partido inaugural con Sudáfrica, curiosamente el mismo juego de inauguración de la edición de 2010. Además, el Tri debera medirse con Corea del Sur, mientras que su tercer rival saldrá del repechaje europeo, especificamente de la cuarta llave, en la que participan las selecciones de República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte
¿Cuándo y dónde juega México en el Mundial 2026?
México disputará el juego inaugural de la Copa del Mundo, mismo que está agendado para llevarse a cabo el 11 de junio de 2026 en el estadio Azteca. Su segundo compromiso será el 18 de junio en el estadio Akron y el cierre de la fase de grupos será el 24 de junio, de nuevo en el histórico estadio Azteca.
RIVAL FECHA ESTADIO Sudáfrica 11 de junio Azteca Corea del Sur 18 de junio Akron Repechaje UEFA 4 24 de junio Azteca