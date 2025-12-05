Quiénes son los rivales de Argentina en el Mundial 2026 de la FIFA

Argentina llega al Mundial 2026 de la FIFA como flamante campeón defensor y con un grupo de futbolistas que todavía muestra hambre de gloria y que su base es muy similar a la que logró levantar la copa en Catar 2022.

En lo que se espera sea la última participación mundialista de Lionel Messi, la intención del grupo es llevar a la Pulga una vez más a la cima, además de enriquecer aún más la historia del fútbol argentino.

Durante el proceso mundialista, Argentina conquistó la Copa América 2024 y ganó las Eliminatorias de la Conmebol con amplía ventaja sobre el resto de naciones sudamericanas.

Como parte del bombo 1, la Albiceleste ha logrado evitar a muchas de las selecciones de élite en la fase de grupos, colocados en el Grupo J, mismo que parecería un trámite para los argentino, con solo un rival europeo, que parece no estar al nivel competitivo que los actuales campeones.