Quiénes son los mejores jugadores que acaban contrato en 2027: en enero ya pueden firmar por su próximo equipo, cuántas oportunidades para la Serie A

La sorprendente llegada de David Alaba como agente libre al Udinese ha confirmado que, en efecto, el mercado está siempre abierto y que todo puede suceder en las próximas ventanas. Y la invernal se acerca a pasos agigantados: en enero los equipos podrán poner remedio a lo que no hicieron en verano, pero también podrán ya proyectarse hacia el mercado de fichajes 2027/2028.
Desde el 1 de enero de 2027, de hecho, los jugadores que terminan contrato podrán firmar, como agentes libres, con sus próximos equipos. Una oportunidad enorme para hacerse con futbolistas útiles de cara al futuro sin pagar el traspaso sino solo su salario. Y lo que se presenta es una lista repleta de grandes estrellas que dentro de pocas semanas ya podrían elegir su próxima aventura. Desde los grandes de Europa hasta los de la Serie A, pasando por jugadores excluidos de sus respectivos proyectos, ¡cuántas oportunidades se pueden encontrar en el mercado!
A continuación, la lista de los futbolistas que terminan contrato en 2027 y que, por tanto, pueden firmar gratis en enero por un nuevo equipo.