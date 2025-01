¿Quién tiene más culpa de los problemas de Manchester City en la Champions League? Seis razones principales por las que Pep Guardiola y compañía se enfrentan a una eliminación temprana y vergonzosa

Los campeones de la Premier League eran los favoritos para ganar la nueva competición, pero ahora están al borde de una salida temprana.

No se suponía que fuera así. El Manchester City está acostumbrado a pasar la primavera en plena acción de la Liga de Campeones, planificando su camino hacia la final. Han llegado al evento principal dos veces en las últimas cuatro temporadas, finalmente levantando el santo grial del fútbol europeo en 2023 en Estambul. Después de perderse Wembley la temporada pasada tras la más estrecha eliminación en cuartos de final ante el Real Madrid en penales, los Cityzens tenían la vista puesta en la final de este año en Múnich.

Pero ahora están peligrosamente cerca de pasar esas emocionantes noches europeas no en un Etihad Stadium lleno o en las mejores arenas del continente, sino en sus salas de estar, viendo por televisión. Después de ganar solo dos de sus primeros siete juegos en la primera edición de la nueva fase de liga mientras perdían tres veces - tantas derrotas como han sufrido en las tres campañas anteriores - el equipo de Pep Guardiola se encuentra en el puesto 25 en la clasificación de la Liga de Campeones, mirando desde fuera hacia adentro.

La fascinante derrota del miércoles en el Paris Saint-Germain fue la última de una serie de colapsos para el City en una campaña que desafía la lógica y los ha dejado necesitando vencer al Club Brugge en su último juego para colarse en los play-offs.

Si no pueden vencer a los belgas, que han derrotado al Aston Villa, Sporting CP y empatado con la Juventus hasta ahora, Guardiola no tendrá quejas, diciendo el miércoles: "Tenemos una última oportunidad contra el Brujas y si no pasamos es porque no lo merecemos."

Pero, ¿quién tiene la culpa? GOAL examina cómo los expertos modernos de la Liga de Campeones han logrado hacer un desastre de su campaña...