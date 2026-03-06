Getty
Traducido por
¿Quién supera a Mohamed Salah? El rey egipcio ocupa el segundo puesto en la lista de la Premier League del Liverpool tras su «extraordinaria» contribución
El palmarés de Salah en el Liverpool: goles y trofeos
Pocos sabían qué esperar cuando Salah, que anteriormente había tenido dificultades para dejar huella en el Chelsea, regresó al fútbol inglés en 2017. Tuvo un impacto inmediato, logrando la mejor marca de su carrera con 44 goles en su primera temporada en el Liverpool, lo que le valió la Bota de Oro y el premio al Jugador del Año de la PFA.
Ahora es ganador múltiple de ambos premios, además de tener en su palmarés dos títulos de la Premier League, una Champions League y ocho trofeos en total. Su impresionante cuenta goleadora, que ha permitido reescribir los libros de récords, ha superado los 250 goles, 189 de ellos en la máxima competición nacional.
Salah se ha ganado un lugar entre los grandes, ya que no hay muchos que puedan presumir de haber superado su rendimiento a lo largo de la larga y brillante historia del Liverpool. En la era de la Premier League, el elegante extremo es prácticamente intocable.
- Getty/GOAL
Solo Gerrard está por encima de Salah en la clasificación de la Premier League.
Esa es una opinión compartida por el excentrocampista de los Reds McAllister, quien, en declaraciones a GOAL en colaboración con Grosvenor Casino, respondió a la pregunta de si solo el ex capitán Gerrard supera a Salah: «Sí, al 100 %. Puedo nombrar a otros jugadores de mi generación y del Liverpool a los que, obviamente, quiero y admiro. Han tenido grandes jugadores a lo largo de los años. Pero, en la era moderna, Steven y Mo son dos futbolistas de élite, de lo mejorcito.
Esa capacidad para rendir en los partidos importantes es algo que ambos han demostrado durante largas temporadas en el club. Para ser sincero, soy bastante parcial con Steven. Tuve la suerte de jugar a su lado. Pero estar a la altura de Steven Gerrard dice mucho, en mi opinión».
Rumores sobre traspasos: ¿Salah cambiará de equipo en 2026?
Tras nueve memorables años en Anfield, la pregunta que se plantea ahora Salah es: ¿qué pasará después? Se ha especulado con su posible fichaje por otros equipos, ante el supuesto interés de la Liga Profesional Saudí y la MLS, y la temporada 2025-26 se perfila como una prueba para todos los implicados.
McAllister espera que Salah disfrute de un final digno para su carrera en el Liverpool, sea cual sea el momento en que llegue ese día, y añade su deseo de evitar que se vaya con mal sabor de boca: «Creo que si alguien ha estado viendo a Mo Salah en Anfield a lo largo de los años y lo que ha hecho por el club, sabrá que ha sido excepcional. Las estadísticas, los números y los análisis son muy importantes, por lo que es tan bueno como cualquiera en el planeta. Ha sido excepcional para el club.
Ha sido una temporada tranquila, una temporada con muchos altibajos para todos los que forman parte del Liverpool, y él también lo está notando. Creo que Arne ha mencionado el hecho de que cualquier tipo de razonamiento sobre cómo ha ido la temporada tiende a sonar como una excusa. Pero para mí, es una gran transición en verano y es realmente difícil incorporar cinco fichajes importantes. Casi todos superan los 50 millones, por lo que se podría pensar que tienen que jugar. Pero intentar incorporar a cinco a la vez ha resultado ser realmente difícil.
«Sentí que justo cuando [Alexander] Isak estaba entablando una buena relación con [Florian] Wirtz, se lesionó. Creo que el gol en el que se lesionó era el tipo de jugada que quizá se esperaría ver un poco antes entre Florian e Isak. Y entonces se lesiona y Florian también ha tenido lesiones. Pero lo positivo ha sido [Hugo] Ekitike. Creo que los dos jóvenes laterales están empezando a descubrir cuál es el nivel de exigencia en Anfield.
Pero volviendo a la pregunta original, creo que Mo, obviamente por su confianza, incluso los jugadores que están en la cima del fútbol sufren pequeños bajones de confianza. Creo que ese fue su primer gol en 100 minutos contra el Wolves. Así que, aunque el resultado en Molineux fue malo, volver a marcar le dará un empujón».
- Getty
Partidos del Liverpool 2025-26: Próximos compromisos de los Reds
El Liverpool sufrió una sorprendente derrota por 2-1 ante el colista, el Wolverhampton, lo que lo deja en sexta posición en la tabla de la Premier League en su lucha por asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones. Aún podría ganar esa competición esta temporada, ya que se prepara para enfrentarse al Galatasaray en octavos de final, mientras que Salah y compañía volverán al Molineux el viernes para disputar la quinta ronda de la FA Cup contra el Wolverhampton.
Anuncios