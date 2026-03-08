Getty Images Sport
¿Quién será el sucesor de Marcus Rashford? El Manchester United incluye al ganador del triplete del PSG y estrella de la Premier League en su lista de cinco fichajes deseados
Rashford, a punto de abandonar definitivamente Old Trafford
Según Sport, los Red Devils ya están planificando su futuro sin su antiguo jugador estrella de la cantera, mientras el Barcelona se prepara para ejercer su opción de compra definitiva. El equipo de fichajes ha identificado cinco posibles objetivos para llenar el vacío en la banda izquierda, desde ganadores de la Liga de Campeones hasta estrellas emergentes de la Premier League. Encabeza la lista el delantero del París Saint-Germain Barcola, que desempeñó un papel clave en la conquista de la Liga de Campeones por parte del club la temporada pasada.
Diomande también es uno de los principales objetivos.
Yan Diomande, del RB Leipzig, también ha llamado la atención. Se dice que el internacional de Costa de Marfil, de 19 años, ha impresionado a los directivos del United con su velocidad y su habilidad para regatear, tras haber acumulado 11 goles y siete asistencias en 27 partidos con el Leipzig en todas las competiciones esta temporada. Los ojeadores del United buscan un perfil específico que se ajuste a la intensidad que exige la Premier League.
Nombres sorpresa de Italia y Francia
La lista de candidatos también incluye a Jesús Rodríguez, el español de 20 años que actualmente se está formando bajo la tutela de Cesc Fábregas en el Como. Rodríguez ha recompensado la confianza de su entrenador con siete asistencias en la Serie A esta temporada, convirtiéndose en una pieza clave del sistema ofensivo del equipo. Además, el United está siguiendo a Martial Godo, del Estrasburgo. El jugador de 22 años, nacido en Inglaterra y antigua promesa del Fulham, ha marcado 12 goles y ha dado cinco asistencias en todas las competiciones en lo que va de temporada.
La alternativa a la Premier League
Por último, The Sun afirma que el United también está siguiendo de cerca a Ndiaye, del Everton. Aunque no ha sido su temporada más prolífica frente a la portería, con cinco goles y tres asistencias, se ha convertido posiblemente en el jugador más importante de la alineación de David Moyes en Goodison Park. Con un valor aproximado de 40 millones de libras, Ndiaye ha sido titular en 23 partidos esta temporada y tiene suficiente experiencia en la Premier League como para sugerir que podría dar el salto a Old Trafford.
