¿Quién será el sucesor de Marcus Rashford? El Manchester United incluye al ganador del triplete del PSG y estrella de la Premier League en su lista de cinco fichajes deseados

La lista de candidatos también incluye a Jesús Rodríguez, el español de 20 años que actualmente se está formando bajo la tutela de Cesc Fábregas en el Como. Rodríguez ha recompensado la confianza de su entrenador con siete asistencias en la Serie A esta temporada, convirtiéndose en una pieza clave del sistema ofensivo del equipo. Además, el United está siguiendo a Martial Godo, del Estrasburgo. El jugador de 22 años, nacido en Inglaterra y antigua promesa del Fulham, ha marcado 12 goles y ha dado cinco asistencias en todas las competiciones en lo que va de temporada.