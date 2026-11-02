¿Quién se quedó sin Dominic Calvert-Lewin? Los «grandes clubes europeos» hicieron las «preguntas equivocadas» antes de que el internacional inglés fichara por el Leeds como agente libre
Dudas sobre el estado físico de Calvert-Lewin
El Leeds está encantado de haber atraído de vuelta a sus raíces en Yorkshire al futbolista nacido en Sheffield. Se consideró que asumía cierto riesgo al fichar a Calvert-Lewin tras su regreso a la Premier League.
El equipo de Daniel Farke necesitaba a alguien que liderara el ataque, pero surgieron las inevitables dudas sobre si el elegido para llevar el dorsal 9 del Leeds sería capaz de mantenerse en forma y aportar los goles necesarios a un equipo que buscaba desesperadamente inspiración ofensiva.
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Impresionantes cifras goleadoras en el Leeds
Los problemas físicos se habían vuelto demasiado habituales para Calvert-Lewin hacia el final de sus nueve años en Merseyside. También escasearon los goles: solo marcó 13 en sus tres últimas temporadas en el Everton.
Marcó 15 goles en su primera temporada en el Leeds, 14 de ellos en la máxima categoría, y ha vuelto a ser convocado por Inglaterra unos cinco años después de alcanzar las 11 internacionalidades. Ha disputado tres partidos a las órdenes de Thomas Tuchel.
Calvert-Lewin ha jugado casi siempre con Farke, que ha gestionado cuidadosamente su estado físico, y es actualmente uno de los delanteros más regulares de la Premier League, además de ser posiblemente el más peligroso en el juego aéreo.
Los principales equipos europeos dejaron escapar a un agente libre
Preguntado si algunos grandes clubes, especialmente los que prefieren jugar con un solo punta, lamentarán haber dejado escapar a Calvert-Lewin, el exdelantero del Leeds Beckford, que habló en colaboración con FreeBets, donde se encuentran las mejores casas de apuestas del Reino Unido, declaró a GOAL: «¡Ya está en un gran club!».
«Hablé con Dom el verano en que se marchó al Leeds. Le pregunté: “¿Qué tenía el Leeds y había otros clubes interesados?”. Y sí que los había. Había un par de grandes clubes europeos interesados en él. También había un par de clubes de la Premier League interesados, pero hacían las preguntas equivocadas.
»Se marchó al Leeds porque confiaba en el departamento de fisioterapia y en las conversaciones que mantenían. Lleva un tiempo trabajando con su propio preparador físico. Escuchan las señales de su cuerpo. No le presionan para que siga adelante pese a ciertas molestias o dolores.
»Eso es algo que, cuando llegas de joven a un gran club como el Everton, siempre te dicen que debes superar. Que seas un poco más duro. Que no dejes que esas pequeñas molestias se te metan en la cabeza. Como jugador, nunca vas a estar al 100 % todo el tiempo. Si estás al 100 % durante el 5 % del tiempo, ya es mucho.
»Al cambiar de club, en cualquier caso, se le iba a ver más como un profesional veterano que como el joven que llegó al Everton. Ahora se entiende que ha tenido un pasado algo complicado en cuanto a las lesiones, pero lo ha superado con creces porque conoce mucho mejor su cuerpo. Escucha las señales de su cuerpo. Se alimenta de la manera adecuada. También duerme mucho, algo fundamental. Es uno de esos aspectos que muchas veces se han pasado por alto al hablar de la recuperación.
»Pensó en marcharse a uno o dos clubes más, pero, después de hablar no solo con Daniel Farke, sino también con el departamento de fisioterapia, y de analizar el proyecto del Leeds para los próximos cinco años, dijo que era una oportunidad demasiado buena para rechazarla. Un gigante dormido, por así decirlo».
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¿Fichará el Leeds a otro delantero en 2027?
La confianza del Leeds ha tenido recompensa: Calvert-Lewin ha marcado otros cinco goles para el equipo en nueve partidos esta temporada. Se ha convertido en un referente en Yorkshire del Oeste y en un líder sobre el terreno de juego.
Todo apunta a que vendrá más, pues asume de buen grado el peso de las expectativas en ataque. Además, es probable que en los próximos mercados de fichajes se busquen más opciones para las rotaciones junto a un jugador al que no se forzará hasta el límite, y mucho menos más allá.
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