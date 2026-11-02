Preguntado si algunos grandes clubes, especialmente los que prefieren jugar con un solo punta, lamentarán haber dejado escapar a Calvert-Lewin, el exdelantero del Leeds Beckford, que habló en colaboración con FreeBets, donde se encuentran las mejores casas de apuestas del Reino Unido, declaró a GOAL: «¡Ya está en un gran club!».

«Hablé con Dom el verano en que se marchó al Leeds. Le pregunté: “¿Qué tenía el Leeds y había otros clubes interesados?”. Y sí que los había. Había un par de grandes clubes europeos interesados en él. También había un par de clubes de la Premier League interesados, pero hacían las preguntas equivocadas.

»Se marchó al Leeds porque confiaba en el departamento de fisioterapia y en las conversaciones que mantenían. Lleva un tiempo trabajando con su propio preparador físico. Escuchan las señales de su cuerpo. No le presionan para que siga adelante pese a ciertas molestias o dolores.

»Eso es algo que, cuando llegas de joven a un gran club como el Everton, siempre te dicen que debes superar. Que seas un poco más duro. Que no dejes que esas pequeñas molestias se te metan en la cabeza. Como jugador, nunca vas a estar al 100 % todo el tiempo. Si estás al 100 % durante el 5 % del tiempo, ya es mucho.

»Al cambiar de club, en cualquier caso, se le iba a ver más como un profesional veterano que como el joven que llegó al Everton. Ahora se entiende que ha tenido un pasado algo complicado en cuanto a las lesiones, pero lo ha superado con creces porque conoce mucho mejor su cuerpo. Escucha las señales de su cuerpo. Se alimenta de la manera adecuada. También duerme mucho, algo fundamental. Es uno de esos aspectos que muchas veces se han pasado por alto al hablar de la recuperación.

»Pensó en marcharse a uno o dos clubes más, pero, después de hablar no solo con Daniel Farke, sino también con el departamento de fisioterapia, y de analizar el proyecto del Leeds para los próximos cinco años, dijo que era una oportunidad demasiado buena para rechazarla. Un gigante dormido, por así decirlo».