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Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL
Karim Malim

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¿Quién se atreve a suceder a Guardiola? Maresca desvela los entresijos de la misión imposible

E. Maresca
Manchester City
P. Guardiola
Arsenal vs Manchester City
FEATURES
E. Haaland
Arsenal
Community Shield
Manchester City vs Bournemouth
Bournemouth
Premier League
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3 frentes acorralan a Enzo

Enzo Maresca ha comenzado este verano a descubrir la respuesta a la pregunta más difícil: ¿cómo se puede suceder a uno de los más grandes entrenadores en la historia del fútbol?

Maresca asumió la tarea de dirigir al Manchester City como sucesor del español Pep Guardiola, en un regreso al club en el que ya había trabajado como asistente de Guardiola durante la histórica temporada 2022-2023, cuando el equipo se coronó con el triplete.

Guardiola había abandonado el Manchester City al final de la temporada pasada, después de haber conducido al equipo a conquistar 17 títulos importantes, entre ellos seis títulos de la Premier League, además del título de la Liga de Campeones de Europa.

Y con la cercanía del final de la primera pretemporada que dirige como entrenador del equipo, Maresca se sentó con cinco periodistas británicos que acompañan a la expedición del Manchester City en la capital surcoreana, Seúl, para hablar de los desafíos que le esperan en la próxima etapa.

  • Pep Guardiola Enzo Maresca Man City Chelsea 2025Getty Images Sport

    Maresca: la comparación con Guardiola no me pone bajo presión

    Maresca declaró: "Después de 10 partidos, tanto si sumamos 10 puntos como 20 o 30, la gente comparará nuestros resultados con lo que logró Pep tras 10 partidos. Pero eso no me supone ninguna presión".

    Y añadió: "Lo he dicho una y otra vez, tanto durante mi etapa en el Leicester City como en el Chelsea, Pep es el mejor entrenador del mundo de los últimos 15 o 20 años".

    Y prosiguió: "Cuando comenzó su carrera en España, todos querían jugar al estilo del Barcelona; cuando se marchó a Alemania, todos querían jugar como el Bayern Múnich; y ahora ha llegado a Inglaterra y todos quieren jugar como el Manchester City".

    Y agregó, en declaraciones recogidas por "BBC Sport": "Alguien me preguntó si la tarea de sucederlo era imposible. Quizá lo sea, pero al mismo tiempo es un gran privilegio".

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    Reunión privada con Guardiola antes de asumir el cargo

    Maresca, exentrenador del Chelsea, se había reunido con Guardiola en Barcelona apenas un día antes de firmar oficialmente para asumir la tarea de sucederle, aprovechando su experiencia y su visión tras los largos años que pasó dentro del club.

    Y explicó: "Pasamos algunas horas juntos. Habíamos planeado, antes del final de la temporada aquí, pasar algo de tiempo juntos durante las vacaciones de verano".

    Y añadió: "A veces me gusta empezar con la mente despejada, sin ideas preconcebidas, para poder ver las cosas por mí mismo. Es cierto que Pep pasó mucho tiempo aquí y tiene sus propias opiniones, pero tienes que venir y ver las cosas por ti mismo, y luego formarte una imagen completa del panorama".

    En un paso destinado a generar un cambio tangible, Maresca se trasladó al despacho del exayudante de Guardiola, Pep Lijnders, en la sede del club, un despacho situado junto al antiguo despacho de Guardiola, que actualmente se ha convertido en una sala de reuniones.

  • imago-sport-1080580993.jpgNexpher Images

    Maresca revela qué hizo durante los últimos meses

    Poco después de ser nombrado director técnico del Manchester City a finales de junio, Maresca presentó sus disculpas a su exclub, el Chelsea, por la situación de "confusión" que provocó su salida del equipo a mitad de temporada.

    Pero ¿qué hizo el entrenador durante los seis meses previos a asumir el reto de dirigir al Manchester City? Maresca, hablando de su esposa y sus cuatro hijos, afirma: "Intenté disfrutar de pasar un poco más de tiempo con la familia".

    Y añadió: "Todo el mundo habla de la inteligencia artificial, y por eso quise entender cómo funciona. Asistí a dos cursos especializados (masterclass) para comprenderla mejor y adquirir más conocimientos sobre ella".

    La inteligencia artificial se ha convertido en una parte cada vez más importante de la vida diaria, hasta el punto de que los entrenadores de la Premier League han comenzado, por su parte, a explorar sus posibilidades en busca de esos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia.

    Sin embargo, Maresca es consciente de que el éxito con el Manchester City requerirá mucho más que recurrir a la inteligencia artificial, especialmente porque asume la responsabilidad como sucesor de uno de los mejores entrenadores de su generación.

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  • Manchester City v Inter Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Los balones parados cambian el rostro de la Premier League

    Maresca considera que el mayor cambio que ha experimentado la Premier League en los últimos tres años, en comparación con la etapa en la que fue asistente de Guardiola, es la creciente dependencia del balón parado y la extensión del estilo de defensa individual (hombre a hombre).

    La temporada pasada, el Arsenal se proclamó campeón de la Premier League por primera vez en más de dos décadas y anotó 25 goles a balón parado, de los cuales 19 llegaron únicamente a través de saques de esquina, un aspecto que el Manchester City busca "intentar mejorar".

    Por otro lado, se han adoptado nuevas reglas para la próxima temporada con el objetivo de agilizar el ritmo de juego, ya que los jugadores dispondrán de solo cinco segundos para ejecutar los saques de puerta y los saques de banda y, en caso de superar ese tiempo, el balón pasará al equipo rival.

    Y aunque la aglomeración en las áreas y los choques físicos durante los saques de esquina puedan dar la impresión de que el aspecto técnico ha retrocedido, Maresca sigue considerando que la Premier League es la "mejor liga" del mundo y que reúne a "los mejores jugadores".

    Y dijo: "Se debe a la calidad de los jugadores, a la competencia de los entrenadores y a la excelente organización de la Premier League. Todo es completamente diferente en comparación con las ligas de otros países".

    Y añadió: "¿Qué liga puede competir con la Premier League? ¿España? Sí, están el Barcelona y el Real Madrid, pero el resto de los equipos no alcanza ese nivel. Aquí, en cambio, tenemos seis equipos que compiten prácticamente todos al más alto nivel".

  • FBL-HKG-ENG-PR-MANCITY-ITA-SERIEA-INTERAFP

    No canto, pero el cuerpo técnico de Maresca lo hizo

    Maresca reveló que no interpretó ninguna canción de presentación o bienvenida ante los jugadores, y lo explicó de forma sencilla: "El entrenador no canta".

    Describió la actuación del entrenador de porteros, Michele De Bernardin, como "muy buena", mientras que consideró la actuación del analista Javi Molina durante la interpretación de la canción "My Way", de Frank Sinatra, como la peor.

    Y dijo entre risas: "En realidad, fue catastrófica".

    El cuerpo técnico de Maresca cuenta con el argentino Willy Caballero, además de dos italianos y tres españoles, sumado a la capacidad del propio entrenador para hablar francés, lo que dota al cuerpo técnico de una gran diversidad de idiomas.

    También está el "inglés" Danny Walker, entrenador del primer equipo, que anteriormente trabajó como asistente de Maresca en el equipo de élite de desarrollo (EDS) del Manchester City, antes de acompañarlo posteriormente en el Leicester City y el Chelsea.

    Las señales de felicidad se reflejan en el rostro de Maresca cuando habla de Walker, y dice: "Cuando vamos a desayunar, pedimos alubias con pan tostado, y cuando vamos a cenar, tomamos cerveza".

    Y añadió: "Cuando me incorporé al equipo de élite de desarrollo, Danny ya estaba allí. Había trabajado antes con el equipo sub-16, y luego fue trasladado para ser mi asistente. Y desde entonces siempre hemos estado juntos".

    Y continuó: "Conoce bien a Nico O'Reilly y a Rico Lewis, pues los dirigió desde la etapa sub-6 hasta la sub-12. Los conoce a todos".

    Y prosiguió: "Es muy bueno, y destaca en la supervisión de los entrenamientos adicionales al final de la sesión, cuando pedimos a los jugadores que realicen ejercicios extra".

    Y concluyó: "Es una tarea que exige mucho esfuerzo; si no logramos la victoria en los partidos, todos volveremos a casa".

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    ¿Quién lleva el brazalete de capitán del Manchester City?

    Y hablando de los jugadores ingleses, Maresca elegirá personalmente al próximo capitán del Manchester City tras la marcha de Bernardo Silva, además de que desea contar con un jugador formado en el club dentro del grupo de capitanes.

    El grupo de capitanes incluye actualmente a Rúben Dias, el candidato más destacado a portar el brazalete de capitán, junto a Erling Haaland y Rodri, que busca marcharse al Barcelona.

    Pero ¿representa el delantero noruego un candidato firme para portar el brazalete de capitán? Maresca declaró: "Erling fue uno de los primeros jugadores que me envió un mensaje de bienvenida cuando me incorporé al club".

    Y añadió: "En el Leicester City y el Chelsea, tenía una norma que establecía que, cuando marcábamos un gol, el capitán debía acudir al banquillo, no para celebrar, sino para recibir instrucciones. Y si él era quien había marcado el gol, entonces podía celebrar".

    Y continuó en tono de broma: "Si Erling se convierte en capitán, tendremos un problema. ¿Puedes imaginarlo? Si viste el partido ante el equipo de estrellas de la liga coreana el miércoles, habrás notado que Rúben se dirigió al banquillo después de marcar el primer gol".

    Y aclaró: "Creo que, aunque solo se trate de dos o tres minutos, siempre hay algo que necesita ajustarse. En este momento, tenemos a tres o cuatro jugadores dentro del grupo de capitanes, y nos falta uno. En cuanto al caso de Rodri, veremos qué sucede".

    Definir al nuevo capitán del Manchester City, resolver el futuro de Rodri y elegir el once titular que se enfrentará al Arsenal en el partido de la Community Shield el domingo son todas grandes decisiones que esperan a Maresca al inicio de su nueva tarea.

    Y entre el pesado legado de Guardiola, el intento de desarrollar el estilo del equipo y el manejo de una plantilla repleta de estrellas, Maresca comienza a adaptarse a uno de los trabajos más importantes y difíciles del mundo del fútbol.

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