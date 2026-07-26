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«Quién sabe qué pasará en el futuro»: Erling Haaland responde a la petición de Tom Holland de fichar por el Tottenham, mientras Spider-Man actúa como agente secreto
La fallida campaña de reclutamiento de Spider-Man
Los mundos de Hollywood y la Premier League se cruzaron cuando Tom Holland, famoso por interpretar a Spider-Man y seguidor del Tottenham, intentó ser agente de fútbol. En 2021, durante el Gran Premio de Mónaco, contactó con Erling Haaland, entonces la gran promesa del fútbol tras marcar 41 goles con el Borussia Dortmund.
Haaland lo explicó en su canal de YouTube: no ignoró a la estrella de cine a propósito, simplemente no sabía quién era Holland.
«Es el tipo de Spider-Man, y yo no veo Spider-Man», explicó Haaland, quien también detalló el mensaje recibido.
El mensaje decía: «Hola, amigo, te acabo de ver en Mónaco. Si te apetece tomarte una copa o algo así, avísame. Y, por favor, ven a jugar con los Spurs».
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Un rechazo diplomático para los Spurs
Aunque Haaland fichó por el Manchester City, donde ha batido numerosos récords, respondió al actor en cuanto reconoció su mensaje.
Haaland quiso aclarar las cosas tras informaciones que lo presentaban como descortés con Holland, a quien habría llamado «una persona cualquiera».
«Lo dije en broma, pero se sacó de contexto», explicó Haaland. «Sonó grosero, así que le escribí porque me sentí mal».
Luego compartió el mensaje con el que limó asperezas: «Corre el rumor de que te ignoraba. Solo quería que supieras que no era mi intención. Y, por cierto, ahora no tengo claro lo de los Spurs, pero ¿quién sabe qué pasará?».
La experiencia que enseñó humildad a Holland
En «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», Holland bromeó sobre el desinterés del mejor delantero del mundo. «Es el tipo de experiencia que te hace humilde y es importante para los actores», dijo, restando importancia a que su fama no impresionara a la estrella del City.
Además, Inglaterra acababa de eliminar a Noruega 2-1 en cuartos del Mundial 2026, así que Holland bromeó: «No creo que quiera cenar conmigo después de lo del otro día; seguro que está afectado».
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Por fin se concretan los planes para la cena
A pesar de la incomodidad inicial y de rechazar fichar por el Tottenham, parece que por fin nace una amistad. Tras ver los fragmentos de la entrevista de Holland en Instagram, Haaland decidió aceptar la oferta que llevaba años olvidada en su bandeja de entrada.
En un comentario que se hizo viral entre fans del fútbol y del cine, Haaland lo etiquetó y escribió: «Invitación a cenar aceptada. Un poco tarde. ¡Solo tienes que decirme dónde!».
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