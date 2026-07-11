Robson cree que los centrales de Inglaterra son rápidos y técnicos, pero duda de que puedan contener físicamente a Haaland durante todo el partido. Además, espera que el delantero noruego eleve su nivel en el gran escenario.

«El partido contra Noruega es la razón por la que me hubiera encantado ver a Harry Maguire en la convocatoria de Thomas Tuchel este verano, porque creo que Harry Maguire sabría hacer frente a Erling Haaland», declaró Robson a Hajper.

«Los demás son rápidos, pero no tan fuertes como Maguire. Haaland saldrá a por todas y usará su fuerza para elevar su nivel, porque es el Mundial. Será un partido duro para los centrales de Inglaterra; Maguire habría sido el ideal para este reto».