«¿Quién no querría este trabajo?». Jürgen Klinsmann se postula para un puesto en un club de la Premier League

«Para salir de este lío, deben desarrollar un espíritu de lucha, uno realmente agresivo y desagradable, y eso solo se consigue a través de las emociones», afirma Klinsmann. «Por lo tanto, no se necesita un genio táctico ni nada por el estilo, sino alguien que consiga que todos se sumen al proyecto, que afronte estos partidos con actitud positiva y que convenza a todos de que corren el riesgo de descender a la Championship».

El propio Klinsmann lleva sin trabajo desde su interludio de un año como seleccionador nacional de Corea del Sur. Anteriormente entrenó al Hertha BSC, al Bayern de Múnich y a las selecciones nacionales de Estados Unidos y Alemania, con la que celebró el cuento de hadas del verano de 2006.

Los Spurs visitan el domingo al Liverpool FC, antes de disputar el partido de vuelta en casa contra el Atlético, seguido del duelo liguero contra el Nottingham Forest, que, al igual que el Tottenham, también se encuentra en plena lucha por evitar el descenso.