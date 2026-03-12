AFP
Traducido por
«¿Quién no querría ese trabajo?». Jurgen Klinsmann responde a los rumores sobre el puesto en el Tottenham mientras aumenta la presión sobre Igor Tudor
Chispa emocional sobre dominio táctico
Con los Spurs también a solo un punto por encima de la zona de descenso de la Premier League, Klinsmann sostiene que el próximo fichaje debe priorizar la conexión emocional por encima de la complejidad táctica. Ante la inminente cita crucial contra el Nottingham Forest, en la que hay seis puntos en juego, cree que el equipo necesita urgentemente un impulso psicológico y un espíritu de lucha renovado para garantizar su supervivencia.
- Getty Images Sport
Klinsmann esboza el plan para la supervivencia de los Spurs
«¿Quién no querría ese trabajo? Es el Tottenham. Elijas a quien elijas, necesitas a alguien que pueda conectar emocionalmente con todos, que conozca el club, que sienta el club, que sienta a la gente», explicó Klinsmann, que jugó dos temporadas en el Spurs, a ESPN. «Porque, para salir de este lío, necesitan desarrollar un espíritu de lucha, un espíritu de lucha realmente desagradable y feo, y eso solo se consigue a través de las emociones. Así que no hace falta traer al genio de las tácticas ni nada por el estilo, hace falta alguien que consiga que todo el mundo se sume al proyecto... Solo se consigue a través de las emociones, la voluntad de sufrir y luchar y quizá quitarle el balón a algunos recogepelotas en la banda».
La controversia Kinsky y la «brutal» decisión de Tudor
El mandato de Tudor llegó a un punto crítico tras la derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, concretamente por su trato al joven portero Antonin Kinsky, que fue sustituido tras solo 17 minutos de juego tras cometer dos errores clave. Klinsmann, cuyo hijo también es portero, criticó duramente esta decisión.
«Creo que si le preguntas hoy [a Tudor], se replantearía toda la situación», afirmó Klinsmann. «Obviamente, es devastador para el chico, es lo peor que le puede pasar a un portero... que te saquen del campo a los 17 minutos de un partido ante un estadio lleno en Madrid, porque has tenido dos lapsos de memoria, es simplemente brutal».
- (C)Getty Images
«Lo tiró al agua fría».
Las consecuencias han dejado el futuro de Tudor pendiendo de un hilo, y muchos cuestionan la lógica de una humillación pública de tal magnitud. Klinsmann sugirió que la gestión de la situación fue fundamentalmente errónea.
«Lo tiró al agua fría y, en ese momento, el agua estaba demasiado fría», concluyó Klinsmann. «Cometió dos errores garrafales... Debería haberlo alargado hasta el descanso. Quizás entonces podría haber hablado con él y explicarle que lo iba a sustituir... Decidió hacerlo a los 17 minutos y eso es un castigo enorme para un chico joven como él».
Anuncios