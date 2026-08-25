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«¿Quién mejor que Fabien Barthez?» La leyenda de Francia respalda la elección de Zidane pese a las críticas de la FFF por la falta de cualificaciones del entrenador de porteros
Un reencuentro legendario bajo fuego
La llegada de Zinedine Zidane como sucesor de Didier Deschamps debía abrir una nueva era de armonía para Francia, pero su elección del cuerpo técnico ya ha suscitado escrutinio. La FFF confirmó recientemente que Barthez regresa como entrenador de porteros, reuniendo de nuevo en la banda al dúo campeón del mundo en 1998.
Sin embargo, el hecho de que el ex del Manchester United aún no posea los diplomas oficiales de entrenador requeridos para el cargo ha provocado un desacuerdo público entre los comentaristas más destacados del fútbol francés.
Larque, una voz respetada en los medios franceses, se ha mostrado muy crítico con el precedente que esto sienta para el fútbol nacional. Aunque no duda del talento individual implicado, cree que la federación no está manteniendo los estándares que exige a los demás.
"No hay nadie mejor que Barthez", declaró Larqué en 'Rothen s’enflamme' de RMC el martes por la noche. "¿De verdad hacen falta títulos de entrenador para dirigir a la selección francesa? ¡Eso es un mito! No hay ninguna normativa que los exija. Es una paradoja total porque estamos hablando del nivel más alto del juego. Por supuesto, las reglas existen para las ligas nacionales, pero no aquí".
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La FFF, acusada de no dar ejemplo
El núcleo de las críticas dirigidas al presidente de la FFF, Philippe Diallo, es la percibida falta de coherencia. Al nombrar a un entrenador que todavía está en proceso de obtener sus credenciales, algunos consideran que el organismo está socavando la importancia del plan nacional de formación de entrenadores.
El exinternacional francés cargó contra la cúpula de la FFF y aseguró que una solución sencilla podría haber evitado la tormenta que se está gestando. «La FFF está permitiendo una falta de estándares en el nivel más alto de nuestro fútbol», bramó Larque. «¿No pueden pararse a pensar ni un segundo? ¿No podrían haber puesto simplemente a un asistente cualificado junto a Barthez para silenciar a los críticos? Si fichas a un asistente con las licencias necesarias, no hay ningún problema. Conozco a Fabien y creo que tiene mucho que ofrecer, pero esto da muy mala imagen».
Rothen carga contra las críticas «fáciles»
Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con que el foco se ponga en el papeleo. El exextremo del PSG y de Francia Jerome Rothen ha salido en una férrea defensa de Barthez, al considerar que su condición de icono del fútbol debería pesar más que cualquier requisito burocrático.
«Criticar es fácil», bramó el excentrocampista internacional. «Cuando llega Zidane, elige a su cuerpo técnico. ¡Que la gente haga su trabajo! Todo el mundo soñaba con ver a Zizou al frente de Francia. ¿Cómo puede alguien tener la cara de decir que Barthez no tiene las licencias o que no pertenece a ese lugar? ¡Estamos hablando de Barthez, joder! Revolucionó la portería, ¿cómo es posible que no tenga suficiente crédito? Ni siquiera hay debate. Si hay un hombre que merece respeto, es él».
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Experiencia práctica frente a educación formal
El debate pone de relieve una tensión de largo recorrido en el fútbol entre el valor de la experiencia de alto nivel como jugador y la formación oficial como entrenador. Barthez, ganador de la Liga de Campeones con el Marseille en 1993 y campeón del mundo en 1998, está trabajando actualmente para obtener sus diplomas y acallar a los últimos escépticos. Sin embargo, para quienes jugaron a su lado, la idea de que un manual de entrenador pueda aportar más conocimiento que la propia carrera de Barthez se considera ridícula en el contexto de la preparación internacional de élite.
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