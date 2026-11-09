«¿Quién los llevó a esta situación?»: una advertencia legal que aterroriza al Al-Nassr por el contrato de Félix

Explicó que, para que la cláusula sea válida y no revocable, se exige un aumento del salario anual del jugador en un porcentaje no inferior al 20%, y que el periodo de prórroga sea proporcional a la duración del contrato original, condiciones que actualmente se cumplen.

Entre los requisitos figura también, según el experto jurídico saudí, que el jugador cuente con una "aceptación independiente del acuerdo de traspaso original con el Chelsea".

Al Shaikhi afirmó, en declaraciones al programa "Nadina", que las condiciones de la prórroga ya se cumplen, pero que la directiva del Al Nassr debe apresurarse en activar la cláusula antes del mercado de fichajes de invierno.

Advirtió de los riesgos legales derivados del retraso del Al Nassr en resolver su situación, señalando que seguir esperando podría abrir la puerta a complicaciones relacionadas con los derechos contractuales del jugador.

Escribió a través de su cuenta en X: "Cuanto más tarde el Al Nassr en activar la cláusula de renovación del jugador Joao Félix, mayor será el riesgo legal de perderlo, hasta cerrar la posibilidad de que el jugador se eche atrás; además, algunos árbitros del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) simpatizan mucho con el jugador al que se le priva del derecho a negociar en los últimos 6 meses de su contrato", apuntando que el contrato de Félix finaliza en junio de 2027.

Añadió que el Al Nassr redactó bien la cláusula de prórroga de manera que resulta vinculante para el jugador, aunque ello no elimina la necesidad de que la directiva actúe para activarla en el momento oportuno.

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