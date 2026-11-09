¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
Traducido por

«¿Quién los llevó a esta situación?»: una advertencia legal que aterroriza al Al-Nassr por el contrato de Félix

Fichajes
Al Nasr FC
1ª División
J. Felix
Arabia Saudí
Portugal

El Real Madrid corre contra el reloj.

Próximos partidos
ALN

ALN

1ª División

20 nov 2026

ALQ

ALQ

El futuro de Joao Félix sigue rodeado de grandes interrogantes, en medio de versiones contradictorias sobre la postura del Al-Nassr acerca de activar la cláusula de prórroga en el contrato de la estrella portuguesa y las restricciones legales que podrían complicar los cálculos del club saudí.

En este contexto, el asesor jurídico Ahmed al-Sheikhi reveló detalles importantes relacionados con el futuro de Félix, aclarando que la cláusula de prórroga en su contrato es "unilateral (por parte del Al-Nassr) y no automática", lo que significa que activar esta opción requiere una decisión del club, y no simplemente el cumplimiento de las condiciones de renovación.

Vídeo: ¡Fuera del top 30! Gran sorpresa en la clasificación mundial de la Liga Saudí

  • Explicó que, para que la cláusula sea válida y no revocable, se exige un aumento del salario anual del jugador en un porcentaje no inferior al 20%, y que el periodo de prórroga sea proporcional a la duración del contrato original, condiciones que actualmente se cumplen.

    Entre los requisitos figura también, según el experto jurídico saudí, que el jugador cuente con una "aceptación independiente del acuerdo de traspaso original con el Chelsea".

    Al Shaikhi afirmó, en declaraciones al programa "Nadina", que las condiciones de la prórroga ya se cumplen, pero que la directiva del Al Nassr debe apresurarse en activar la cláusula antes del mercado de fichajes de invierno.

    Advirtió de los riesgos legales derivados del retraso del Al Nassr en resolver su situación, señalando que seguir esperando podría abrir la puerta a complicaciones relacionadas con los derechos contractuales del jugador.

    Escribió a través de su cuenta en X: "Cuanto más tarde el Al Nassr en activar la cláusula de renovación del jugador Joao Félix, mayor será el riesgo legal de perderlo, hasta cerrar la posibilidad de que el jugador se eche atrás; además, algunos árbitros del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) simpatizan mucho con el jugador al que se le priva del derecho a negociar en los últimos 6 meses de su contrato", apuntando que el contrato de Félix finaliza en junio de 2027.

    Añadió que el Al Nassr redactó bien la cláusula de prórroga de manera que resulta vinculante para el jugador, aunque ello no elimina la necesidad de que la directiva actúe para activarla en el momento oportuno.

    Lee también: un sustituto carísimo: la enfermedad de Kompany arruina el plan del United y un nombre célebre amenaza a Carrick

  • ¿Quién llevó al Al-Nassr a esta situación?

    Fuentes habían confirmado anteriormente a Kooora que el Al Nassr se movió para activar la cláusula de ampliación en el contrato de Félix hasta el verano de 2029, en medio del interés del Barcelona por recuperar al jugador, y de los intentos de su agente, Jorge Mendes, por organizar su traspaso al club catalán.

    En el mismo contexto, el periodista cercano al Al Nassr, Bandar al Dabikhi, planteó interrogantes sobre la realidad de la renovación del contrato de Joao Félix, en medio de las informaciones contradictorias acerca de la activación de la cláusula de ampliación, asegurando que la decisión final sigue en manos del propietario del club (el Fondo de Inversiones Públicas), como parte responsable de proporcionar el valor financiero necesario para completar la renovación.

    Al Dabikhi señaló que el asunto se complica aún más en medio del control impuesto sobre el Al Nassr y la debilidad de los patrocinios, según sus palabras, preguntándose: "¿Quién llevó al Al Nassr a esta situación?".

    Estos detalles colocan a la directiva del Al Nassr ante una decisión que va más allá de simplemente retener a una de las estrellas del equipo, pues el asunto tiene que ver con el momento de activar la cláusula, los compromisos financieros derivados de ella y la capacidad del club de resolver el expediente antes de que el jugador entre en el periodo que le permite negociar con otros clubes. ¿Logrará superar la prueba?

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
ALN

ALN

1ª División

20 nov 2026

ALQ

ALQ