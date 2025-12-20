+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
¿Quién ganará la Copa África 2025? Egipto de Mohamed Salah, Nigeria de Victor Osimhen y Marruecos, entre los favoritos de la Copa de Naciones mientras los mejores de África se preparan para la batalla

En Europa, gran parte de la preparación para la Copa Africana de Naciones 2025 se ha centrado desafortunadamente, pero de manera inevitable, en qué clubes serán más afectados por la programación del torneo, colocada en medio de la temporada. Como un torneo increíblemente prestigioso que rara vez deja de ofrecer una cantidad increíble de drama, la AFCON merece mucho más.

Solo piensa en la edición de 2023 en Costa de Marfil, que fue pospuesta hasta enero de 2024 por razones climáticas pero aún así valió la pena esperar, ya que la nación anfitriona salió victoriosa después de cambiar de entrenador a mitad del torneo porque casi fueron eliminados en la fase de grupos. Créelo o no, la CAN 2025 podría ser igual de convincente, y Marruecos parece más que capaz de emular a Los Elefantes triunfando en casa. 

Por supuesto, cuando el torneo comience el domingo, la mayoría de los ojos estarán firmemente puestos en Mohamed Salah, quien, después de su muy pública disputa con el entrenador del Liverpool, Arne Slot, está buscando finalmente poner sus manos en el trofeo después de haber sido subcampeón con Egipto en 2017 y 2021. Sin embargo, la superestrella de Nigeria, Victor Osimhen, tampoco ha ganado nunca el torneo y se puede estar seguro de que él y sus compañeros de equipo estarán decididos a compensar a sus fanáticos por no haberse clasificado sorprendentemente para la Copa del Mundo del próximo verano en Norteamérica.

La competencia va a ser intensa, eso sí. Varios equipos son más que capaces de llevarse el trofeo, como GOAL señala antes del inicio del torneo el domingo entre Marruecos y Comoras en Rabat...

    Los completos desconocidos

    Solo estar en Marruecos es un logro monumental para Botswana, que está en el puesto 138 del mundo y solo ha hecho una aparición previa en el torneo, en 2012. Comoras también se prepara para su segunda Copa Africana de Naciones, pero después de terminar sorprendentemente por delante de Túnez en su grupo de clasificación, sin duda sentirán que tienen una oportunidad de conseguir uno de los puestos de los dieciseisavos de final para los cuatro mejores equipos que terminen en tercer lugar.

    Sin embargo, es difícil ser optimista sobre las perspectivas de Tanzania. Llegaron a las finales venciendo a Guinea en lo que fue efectivamente un partido de desempate por el segundo lugar en el Grupo H, pero la clasificación para el Mundial no fue bien en absoluto (solo tres victorias en ocho partidos) y están en un grupo difícil con Nigeria, Túnez y Uganda. El sorteo tampoco ha sido amable con Mozambique (Costa de Marfil, Camerún y Gabón), aunque vale la pena señalar que consiguieron un punto como visitante contra Malí en la clasificación, por lo que pueden causar problemas a equipos más fuertes en su día.

    Zimbabue se clasificó con bastante comodidad, pero su forma ha caído dramáticamente desde entonces, con Los Guerreros sin poder ganar ninguno de sus partidos de clasificación para el Mundial, y su causa no ha sido ayudada por continuos problemas fuera del campo relacionados con la asociación nacional de fútbol.

    Lamentablemente, la situación en Sudán es mucho, mucho peor. Los Halcones de Jediane superaron a Níger por el segundo puesto en su grupo gracias a un empate 0-0 con Angola, que ya estaba clasificada, en la última jornada, pero es difícil saber qué esperar de un grupo de jugadores profundamente afectados por la brutal guerra civil que aún azota su país.

    Los que hay que observar

    Guinea Ecuatorial puede haber jugado solo en cuatro AFCON anteriores, pero esta es su tercera aparición consecutiva. Aun así, parece haber pocas posibilidades de que emulen su sorprendente cuarto puesto de 2015, ya que sus resultados en la clasificación para el Mundial fueron bastante pobres (quintos en el Grupo H de la CAF). Lo mismo ocurre con Zambia, aunque The Copper Bullets no serán tomados a la ligera en Marruecos, dado que vencieron a Costa de Marfil en su camino hacia encabezar su grupo de clasificación para la AFCON.

    Benín también podría causar problemas. Los Guepardos pueden carecer de poder estelar, pero solo se quedaron fuera de la segunda ronda de clasificación de la CAF para el Mundial 2026 después de perder ante Nigeria en su último partido de grupo en Uyo. 

    Angola es otro equipo a considerar. Se ganaron su lugar en Marruecos al terminar primeros en un grupo que contenía a Sudán, Níger y Ghana sin perder un solo partido. Uganda, por su parte, solo fue vencida una vez en la clasificación, por Sudáfrica, y cuenta con una defensa razonablemente sólida que podría frustrar a grupos como Túnez y Tanzania en el Grupo C.

    Los caballos oscuros

    Gabón no se calificó de manera particularmente impresionante, con los Panthers siendo apaleados en casa y fuera por Marruecos, mientras que claramente todavía están asimilando perderse el Mundial. Gabón fue el subcampeón de CAF con el mejor ranking, terminando solo un punto por detrás de Costa de Marfil en el Grupo F, pero Pierre-Emerick Aubameyang y compañía sufrieron una devastadora derrota en tiempo extra ante Nigeria en la segunda ronda de los play-offs.

    Burkina Faso también vivió su propia decepción mundialista. A pesar de perder solo un juego en su grupo, fuera de casa ante Egipto, se quedaron fuera de los play-offs de CAF por diferencia de goles. Aún así, con Bertrand Traore, Dango Ouattara y Lassina Traore en el ataque, Burkina Faso definitivamente tiene suficiente poder ofensivo para salir del Grupo E y, potencialmente, causar daño en la fase eliminatoria también.

    Mali también debería demostrar ser una oposición peligrosa. El equipo de Tom Saintfiet no pudo vencer a Ghana en la clasificación mundialista, pero tiene mucha calidad en el centro del campo. Mucho dependerá, sin embargo, de la condición mental y física de Yves Bissouma, quien ha llegado a Marruecos sin haber jugado un solo partido competitivo para el Tottenham esta temporada por una variedad de razones.

    Por completo contraste, RD Congo está de muy buen ánimo en este momento, después de mantener la calma para derrotar a Nigeria en penales y avanzar a los play-offs interconfederacionales para el Mundial, donde solo necesitan vencer a Nueva Caledonia o Jamaica para calificar. Los Leopardos terminaron cuartos en la AFCON 2023 y una actuación igualmente fuerte no está fuera del alcance de un equipo que cuenta con Aaron Wan-Bissaka, Meschak Elia y el eternamente verde Cedric Bakambu.

    Los comodines

    Sudáfrica solo está clasificada en el puesto 61 del mundo, pero los ganadores de 1996 definitivamente son un equipo que se mueve en la dirección correcta nuevamente. El entrenador Hugo Broos puede no tener muchos nombres importantes a su disposición, pero este es un equipo fuerte y unido compuesto principalmente por jugadores de los poderosos equipos nacionales Mamelodi Sundowns y Orlando Pirates, y Bafana Bafana aseguró su lugar en el Mundial del próximo verano al terminar por delante de Nigeria en su grupo de clasificación.

    Por supuesto, las Súper Águilas luego no lograron avanzar a los play-offs inter-confederación, y en circunstancias traumatizantes, con el equipo de Eric Chelle perdiendo en una tanda de penaltis ante DR Congo. En el lado positivo, una disputa previa al torneo sobre los bonos de los jugadores parece haberse resuelto amistosamente y pocos de los rivales de Nigeria pueden presumir de la misma profundidad o amenaza atacante.

    Con jugadores como Sebastien Haller, Amad Diallo, Wilfried Zaha y el tremendamente talentoso adolescente Yan Diomande para elegir, Costa de Marfil también va a ser un equipo difícil de contener en Marruecos, y los Elefantes estarán muy optimistas sobre sus posibilidades de retener su título después de calificar para el Mundial sin perder un solo juego.

    Camerún, sin embargo, todavía está en estado de shock después de terminar segundo detrás del pequeño Cabo Verde en su grupo de clasificación, antes de ser sorprendidos por RD Congo en los play-offs. Por lo tanto, mientras los Leones Indomables pueden contar con jugadores de clase mundial como Bryan Mbeumo del Manchester United, es difícil saber qué esperar de los cinco veces campeones de África, especialmente porque solo llegaron a los octavos de final en la AFCON 2023.

    Túnez es otro caso curioso. Las Águilas de Cartago se preparan para una participación récord 17ª consecutiva en las finales, pero hicieron una embarazosa salida en la primera ronda la última vez y fueron subcampeones detrás de Comoras en la clasificación. Sin embargo, los norteafricanos también aseguraron un lugar en el Mundial sin conceder un solo gol y empataron con Brasil el mes pasado, por lo que, aunque indudablemente carecen del atractivo atacante de algunos de sus contendientes, probablemente serán difíciles de vencer.

    Los principales retadores

    Argelia cayó sensacionalmente en el primer obstáculo en la AFCON 2023, pero casi no hay posibilidad de que eso ocurra esta vez. Los Fennecs están en buena forma, sufriendo solo una derrota competitiva en los últimos 18 meses mientras se clasificaban para el Mundial de manera contundente. Por supuesto, a los 34 años, Riyad Mahrez ya no es el fenómeno que era cuando ayudó a Argelia a ganar la AFCON 2019, pero el sólido equipo de Vladimir Petkovic va a ser difícil de detener.

    Por otro lado, podríamos decir lo mismo sobre Egipto. Ninguna nación ha ganado más AFCON que Los Faraones (siete), pero ¿pueden añadir a su récord en Marruecos? Con Salah probablemente más motivado que nunca (¡por una variedad de razones!), cualquier cosa es ciertamente posible para Egipto, que se mantuvo invicto tanto en sus campañas de clasificación para la AFCON como para el Mundial.

    Se podría argumentar fácilmente que Senegal tiene incluso más talento de primer nivel en sus filas que Egipto, como demostraron los Leones de Teranga al jugar contra el equipo de Inglaterra de Thomas Tuchel en el City Ground a principios de este año. Además de contar con Edouard Mendy en la portería y al capitán Kalidou Koulibaly en defensa, el entrenador Pep Thiaw está absolutamente sobrado de opciones en ataque, con la sensación adolescente del Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, entre aquellos que compiten por un puesto junto a Nicolas Jackson del Bayern Múnich y el legendario Sadio Mane en la delantera. 

    Los anfitriones - y favoritos

    Marruecos solo ha ganado la Copa Africana de Naciones una vez, y eso fue hace 49 años. Ni siquiera han llegado a las semifinales desde que llegaron al partido decisivo del torneo en Túnez en 2004, mientras que los Leones del Atlas también fueron eliminados dramáticamente en la última edición en la fase de octavos de final por Sudáfrica. Sin embargo, Marruecos no ha perdido un partido significativo desde entonces y recientemente rompió el récord de España de victorias consecutivas a nivel internacional.

    Básicamente, los históricos cuartos clasificados del Mundial 2022 no solo son el mejor equipo de África, sino que son uno de los mejores en el fútbol actualmente. Así que, cuando uno también considera que el capitán Achraf Hakimi está listo para regresar de una lesión para liderar un equipo lleno de estrellas que incluye a Yassine Bounou y Brahim Diaz, y el hecho de que Marruecos no ha perdido un partido competitivo en casa desde 2009, los anfitriones realmente no podrían estar mejor posicionados para poner fin a su agonizante sequía de trofeos.

    "Por supuesto, hay presión adicional, pero no vamos a escondernos de ella," declaró el entrenador de Marruecos Walid Regragui. "Es una gran responsabilidad, pero es una que aceptamos con orgullo. Hay aficionados que han soñado con que este trofeo se quede en Marruecos desde 1976, y la unión sagrada entre el equipo y los aficionados será crucial. Esta presión debe ser positiva, e incluso si se vuelve negativa, la manejaremos. Estamos muy motivados y tenemos todas las condiciones para tener un gran torneo."

    Entonces, el título realmente está al alcance de Marruecos, pero si la historia nos ha enseñado algo, es que siempre se debe esperar lo inesperado en la Copa Africana de Naciones...

