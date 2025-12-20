Solo estar en Marruecos es un logro monumental para Botswana, que está en el puesto 138 del mundo y solo ha hecho una aparición previa en el torneo, en 2012. Comoras también se prepara para su segunda Copa Africana de Naciones, pero después de terminar sorprendentemente por delante de Túnez en su grupo de clasificación, sin duda sentirán que tienen una oportunidad de conseguir uno de los puestos de los dieciseisavos de final para los cuatro mejores equipos que terminen en tercer lugar.

Sin embargo, es difícil ser optimista sobre las perspectivas de Tanzania. Llegaron a las finales venciendo a Guinea en lo que fue efectivamente un partido de desempate por el segundo lugar en el Grupo H, pero la clasificación para el Mundial no fue bien en absoluto (solo tres victorias en ocho partidos) y están en un grupo difícil con Nigeria, Túnez y Uganda. El sorteo tampoco ha sido amable con Mozambique (Costa de Marfil, Camerún y Gabón), aunque vale la pena señalar que consiguieron un punto como visitante contra Malí en la clasificación, por lo que pueden causar problemas a equipos más fuertes en su día.

Zimbabue se clasificó con bastante comodidad, pero su forma ha caído dramáticamente desde entonces, con Los Guerreros sin poder ganar ninguno de sus partidos de clasificación para el Mundial, y su causa no ha sido ayudada por continuos problemas fuera del campo relacionados con la asociación nacional de fútbol.

Lamentablemente, la situación en Sudán es mucho, mucho peor. Los Halcones de Jediane superaron a Níger por el segundo puesto en su grupo gracias a un empate 0-0 con Angola, que ya estaba clasificada, en la última jornada, pero es difícil saber qué esperar de un grupo de jugadores profundamente afectados por la brutal guerra civil que aún azota su país.