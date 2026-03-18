Quién es y cuánto cuesta Petar Stanic, el nuevo Milinkovic-Savic en el punto de mira del Milan: es el máximo goleador de la Europa League

El Milan de la temporada 2026/2027 intentará satisfacer en el mercado las peticiones de Massimiliano Allegri, quien ha solicitado cuatro fichajes de primer nivel para posiciones bien definidas en el campo (LEE AQUÍ LOS NOMBRES). El entrenador de Livorno querría un defensa central, un lateral polivalente para ambas bandas, un centrocampista con gran capacidad goleadora y un delantero centro capaz de marcar entre 15 y 20 goles por temporada.

La clasificación para la próxima Liga de Campeones será fundamental para definir el presupuesto con el que completar estos fichajes y, inevitablemente, habrá que hacer algunos ajustes con el fondo RedBird, que sigue apostando por perfiles con futuro y gran talento en lugar de jugadores con altos salarios al final de su carrera.

En este sentido, para el puesto de centrocampista de apoyo con gran capacidad goleadora, cabe destacar el interés del club rossonero por el talento serbio Petar Stanic.