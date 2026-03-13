Desde siempre, el Atalanta ha sido uno de los clubes italianos que mejor trabaja con los jóvenes. Los forma en casa, los potencia, si es necesario los aleja de los focos para que maduren sin presiones ni responsabilidades excesivas, y cuando llega el momento adecuado los lanza al fútbol de primera división. Y siempre da en el blanco. Jóvenes formados en casa, pero también fichajes procedentes de otros clubes, aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado: entre ellas, este verano se produjo la de fichar a Sergej Levak como agente libre.
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¿Quién es Sergej Levak, el pequeño Milinkovic-Savić del Atalanta con estadísticas propias de un jugador de primer nivel?
LA INTUICIÓN DE LEVAK Y LAS CIFRAS DE UN GRAN JUGADOR EN LA SERIE C
El Atalanta se impuso a la competencia extranjera para fichar al centrocampista croata nacido en 2006, que había quedado libre tras finalizar su contrato con la Roma; los nerazzurri lo incorporaron al segundo equipo con el objetivo de que jugara con continuidad en la Serie C en el Sub-23 y hoy se ha convertido en un pilar del equipo de Salvatore Bocchetti, llegando incluso a ser convocado por Palladino para el partido contra el Udinese. Después de Dominic Vavassori —delantero, 8 goles, otro talento a seguir—, Levak es el jugador que más ha marcado en la liga con 7 tantos (ningún centrocampista ha marcado tanto como él en el grupo C).
EL PEQUEÑO MILINKOVIC
Levak es un centrocampista central en el 3-4-2-1 del Atalanta Sub-23; es diestro y mide 195 cm; si es necesario, puede retrasarse unos metros para actuar como mediocentro defensivo o situarse en una posición más adelantada en la línea de tres cuartos. Tiene características similares a las del exjugador de la Lazio Milinkovic Savic: es un jugador hábil en los duelos y con un excelente sentido de la oportunidad; en Roma se le consideraba una de las mayores promesas de la cantera, pero no se llegó a un acuerdo económico para la renovación de su contrato.