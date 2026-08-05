¿Quién es Sacha Lewis? La canterana de la Academia femenina del Manchester City firma su primer contrato profesional tras sus heroicas actuaciones con el equipo Next Gen que le valieron el premio a Jugadora de la Temporada

El Manchester City ha asegurado oficialmente el futuro a largo plazo de la prometedora defensa adolescente Sacha Lewis, que ha firmado su primer contrato profesional con el club. La lateral de 18 años, natural de Bury y seguidora del club de toda la vida, ha completado un recorrido notable por el sistema de cantera.

Tras incorporarse originalmente a la estructura en categoría sub-14, Lewis ha ido ascendiendo de forma constante en la City Football Academy. Ahora se convierte en el último caso de éxito surgido de la Girls' Academy, siguiendo la reciente progresión de su compañera en defensa Gracie Prior hasta el primer equipo profesional. Lewis mantendrá el dorsal 47 en su transición definitiva al entorno del primer equipo.

Este acuerdo histórico llega después de una brillante campaña individual de la joven en la temporada 2025-26. Lewis fue elegida Jugadora de la Temporada del equipo Next Gen del City, siendo una pieza clave para que el equipo lograra un quinto puesto en su temporada inaugural.