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LIVANO COMENENCIA CURACAO Getty Images

Traducido por

Quién es Livano Comenencia: de la Juventus Next Gen al Mundial con Curazao

World Cup
L. Comenencia
Alemania vs Curacao
Alemania
Curacao
Juventus
Juventus Next Gen
FC Zúrich

El centrocampista del Zúrich disputa su primer Mundial con el equipo revelación del torneo. Antes jugó en la Serie C.

La historia de Livano Comenencia: de la Serie C italiana al Mundial.


Un nombre peculiar que no pasa desapercibido, sobre todo porque ahora disputa el Mundial con Curazao, una de las cuatro selecciones debutantes junto a Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán.


La selección que dirige Dick Advocaat debutará ante Alemania, una de las favoritas, y para Comenencia es un sueño hecho realidad tras una trayectoria que incluso le llevó a pasar por la Juventus.

  • COMENZA CON UN GOL CONTRA ALEMANIA

    Debutó con gol en su primer partido del Mundial.


    En el minuto 21, con el marcador 1-0 a favor de Alemania (gol de Felix Nmecha en el minuto 6 tras asistencia de Florian Wirtz), Livano Comenencia sorprendió a todos: marcó el primer gol histórico de Curazao en el Mundial, poniendo el 1-1 provisional.


    Tras un rechace corto, remató de primera con la izquierda desde el borde del área; el desvío de un defensa alemán sorprendió a Manuel Neuer. La suerte, como se sabe, ayuda a los audaces.

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  • «SORPRENDIDO POR LA LLAMADA DE LA JUVENTUS»

    Como decíamos, Comenencia también pasó por Italia, concretamente por el Juventus Next Gen.


    Los ojeadores lo vieron en el Jong PSV, les encantó y, en los últimos días del mercado de verano de 2023, lo ficharon para la Serie C.


    En mayo de 2025, el jugador declaró al Bianconero: «No lo sabía, pero luego mi agente y mi padre me llamaron y me dijeron que la Juventus estaba interesada y me quedé como en shock porque es un gran club en Europa, fue muy bonito. Estaba deseando jugar con esta preciosa camiseta. Ahora estoy aquí y sigo feliz».


    En 2021 The Guardian lo incluyó entre los 60 talentos europeos más prometedores de su generación, lo que confirma que, pese a ser una apuesta, llega con referencias excelentes.

  • LOS DOS AÑOS EN LA JUVE NEXT GEN

    Comenencia puede actuar como centrocampista o extremo; de hecho, jugó principalmente en esta última posición durante dos temporadas (2023-2025) en la Juve Next Gen. Disputó 70 partidos en liga y Copa de Italia de la Serie C, con 3 goles y 8 asistencias. En verano de 2024 se unió al primer equipo en Alemania con Thiago Motta y jugó de titular un amistoso ante el Núremberg.


    Sin embargo, un año después la Juventus lo cedió al Zurich suizo, donde completó una primera temporada de 25 partidos y el equipo terminó antepenúltimo. «Quería ser titular en una liga de primer nivel», admitió el sábado a La Gazzetta dello Sport.


    Antes de marchar a Suiza, había confesado a Bianconero: «Mi reto es ser el mejor para llegar al primer equipo. Entreno al máximo para lograrlo».


    En esa misma charla con Bianconero, el ex del PSV reconocía: «He estado un poco por debajo de mi nivel. Creo que podría haberlo hecho mejor. Debo mejorar mis centros y aportar más en los últimos 20 metros».

  • LA OPINIÓN DE ALLEGRI

    ¿Qué quedará de la experiencia italiana en la mente de Comenencia? Quizá compartir vestuario con Kenan Yildiz, quien llegó al primer equipo y ahora, como él, vive el sueño mundialista con Turquía bajo la dirección de Vincenzo Montella.


    «Un amigo —explicó Comenencia a La Gazzetta dello Sport—. Una vez, contra el Ancona, le pasé el balón a un metro. Él se zafó de al menos tres jugadores y se plantó solo ante la portería. Jugaba con el dorsal número diez. Regate, ingenio, fantasía. Uno de los mejores jugadores del Mundial».


    En la 2023/2024, última de Massimiliano Allegri en la Juventus, Comenencia entrenó con el primer equipo y ganó la estima del técnico de Livorno. «Entrenaba a menudo con los grandes —añadió a LaGazzetta—; le caía bien. Al principio fue duro: en los primeros entrenos no toqué un balón».

  • LA LLAMADA DE CURAZAO

    Un año después de dejar la Juventus, Comenencia vuelve a estar en el foco. Forma parte de la selección de Curaçao, que, tras clasificarse, aspira a sorprender al mundo. Está en un grupo con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil, pero el reglamento permite avanzar como uno de los mejores terceros.


    Para Livano, estar ahí ya es un éxito, pues podría haber tomado otros caminos. Si hubiera optado por Holanda, el exjugador de la Juventus habría visto el Mundial desde lejos. Comenencia, nacido en Breda, tenía la opción de elegir a la Oranje, pero sus padres son de Curaçao. Hasta la sub-20 pasó por todas las categorías juveniles de Holanda.


    «¿Cuánto tardé en decidir con quién jugar? Un poco —reconoció a La Gazzetta dello Sport—. Tras hablar con el técnico, llamé a mi padre y supe que también lo habían contactado. Sabía que Holanda podía llamarme, así que esperé unos meses. Al final, decir que sí a Curaçao me llevó al Mundial. En cuanto pisé la isla, supe que había tomado la decisión correcta».