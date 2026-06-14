Quién es Livano Comenencia: de la Juventus Next Gen al Mundial con Curazao

Un año después de dejar la Juventus, Comenencia vuelve a estar en el foco. Forma parte de la selección de Curaçao, que, tras clasificarse, aspira a sorprender al mundo. Está en un grupo con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil, pero el reglamento permite avanzar como uno de los mejores terceros.
Para Livano, estar ahí ya es un éxito, pues podría haber tomado otros caminos. Si hubiera optado por Holanda, el exjugador de la Juventus habría visto el Mundial desde lejos. Comenencia, nacido en Breda, tenía la opción de elegir a la Oranje, pero sus padres son de Curaçao. Hasta la sub-20 pasó por todas las categorías juveniles de Holanda.
«¿Cuánto tardé en decidir con quién jugar? Un poco —reconoció a La Gazzetta dello Sport—. Tras hablar con el técnico, llamé a mi padre y supe que también lo habían contactado. Sabía que Holanda podía llamarme, así que esperé unos meses. Al final, decir que sí a Curaçao me llevó al Mundial. En cuanto pisé la isla, supe que había tomado la decisión correcta».