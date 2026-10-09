Hay un nuevo talento que está asomando en el fútbol argentino, se llama Leonel Flores y su ascenso es tan rápido que lo ha llevado, en solo unos meses, del equipo B de Boca Juniors a la camiseta de la Selección. Leo también estuvo allí, en el partido de despedida de otro Leo, Lionel Messi. Un momento que, se espera, pueda ser un pequeño relevo de testigo.
Quién es Leonel Flores, la nueva joya de Boca Juniors: puede ser fichado por solo 20 millones
Flores nace en febrero de 2007 en Villa La Cava, en una barriada, en uno de los barrios más humildes de Beccar, en la zona norte de Buenos Aires. Para todos es "Benja", diminutivo de Benjamín, su segundo nombre. Es un talento precoz y los ojeadores se dan cuenta enseguida, tanto que a los 7 años lo llevan a las categorías inferiores de Boca. Recorre toda la cantera, marca también 5 goles en un partido y un gol olímpico. Se despierta a las 5 de la mañana para coger el autobús e ir a los entrenamientos, y lo hace durante diez años. El pasado mes de julio llegó la primera gran oportunidad. El entrenador de Boca, Arruabarrena, le hace debutar y el chico responde con un gol. En septiembre ya es convocado con Argentina:Scaloni lo mete contra Bolivia. También jugará contra Burkina Faso y, como se ha dicho, contra Benín en el último partido de Messi.
Jugador moderno, rapidísimo y potente, puede jugar como extremo derecho e izquierdo y como delantero centro o acompañando a otro atacante. Se ha definido como alguien que puede jugar como número 7, 9 u 11. Es diestro y considera el regate su principal punto fuerte. Sus ídolos son Lionel Messi y Juan Román Riquelme mientras que, para mejorar en el uno contra uno, explicó que observa la manera de jugar de Exequiel Zeballos, Jérémy Doku y Jamal Musiala e intenta robarles todo lo posible.
Juega mucho y lo hace bien. Lleva 4 goles y 3 asistencias en 18 partidos con Boca que, sumados a todos los de todas las competiciones y a los del segundo equipo, dejan un balance de 13 goles y 7 asistencias en 36 apariciones. Su nombre ha empezado a salir de Argentina también por un hecho curioso. De hecho, recientemente ha jugado nada menos que 4 partidos en 7 días, entre club y selección. Su tour de force comenzó con el debut con la selección argentina ante Bolivia, siguió con el regreso a Boca, entrando en la segunda parte contra Unión de Santa Fe y firmando un doblete, y terminó con los otros dos partidos de la Selección contra Burkina Faso y Benín. Scaloni ya está loco por él: “Flores lo está haciendo muy bien y debemos cuidarlo. Debemos estar cerca de él, apoyarlo. Él y Franco (Mastantuono) son jugadores jóvenes que nos darán alegrías”, dijo.
Por lo demás, es joven y no le faltan, ni le han faltado nunca, las energías para jugar tantos partidos. Lo confirma, en declaraciones a Olé, su primer entrenador, Christian Benítez, quien lo encaminó en El Zorzal, un club de barrio de San Isidro. “Mi hijo le lanzaba la pelota y él, con cinco años, hacía chilenas. Y todas acababan en la portería. Yo soy hincha de River Plate, pero ahora veo los partidos de Boca Juniors. Imagínense cómo me siento. Y los veo por él. Ahora también celebro sus goles. La única camiseta de Boca que entrará alguna vez en mi casa será la suya”, dijo entre risas.
No hace falta decir que su irrupción tan rápida y arrolladora ha atraído sobre el joven de 19 años la atención de muchos clubes extranjeros. A día de hoy, el jugador está valorado en 8 millones de euros por Transfermarkt pero está claro que es una cifra destinada a crecer a medida que juegue más con el club y con la selección, de la que ya se ha convertido en un habitual. En el contrato de Flores con Boca, prorrogado de inmediato hasta 2029, hay una cláusula de rescisión fijada en 20 millones de dólares, pero que puede subir a 25 si el traspaso se produce después del cierre del mercado argentino o en sus últimos días. Desde que entró en la dinámica del primer equipo, los Xeneizes han registrado una racha de 16 partidos sin perder, motivo por el que su situación probablemente será reevaluada al término de la temporada futbolística. Si en pocas semanas ha dado pasos adelante tan grandes, quién sabe dónde podríamos encontrárnoslo dentro de unos meses.
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