En Argentina hay un jugador al que los principales clubes europeos ya han seguido en varias ocasiones. Algunos clubes ingleses y españoles han enviado ojeadores para verlo en directo durante los partidos del Boca Juniors: él se coloca ahí, en el centro de la defensa, y no deja pasar a nadie. El nombre a destacar es el de Lautaro Di Lollo, nacido en 2004 en Buenos Aires, y es el enésimo talento del fútbol argentino listo para dar el salto a Europa. Normalmente son los creativos, los delanteros y los centrocampistas de calidad los que llaman la atención; esta vez, los focos están puestos en él.
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¿Quién es Lautaro Di Lollo, la nueva promesa del Boca Juniors que podría dar el salto a Europa?
LA INTUICIÓN DE GAGO
Ascendido al primer equipo por el exentrenador del Boca Fernando Gago, hoy es titular indiscutible en el equipo de Claudio Ubeda —un entrenador de 56 años con gran experiencia en Argentina, donde ha trabajado sobre todo con el Racing—; es un defensa central físico, hábil en el tackle y en el juego de cabeza. Jugador con personalidad y liderazgo, es diestro, pero puede jugar indistintamente también por la banda izquierda; cuando sube al área rival en los saques de esquina siempre es peligroso: tres goles el año pasado, ya uno este año en poco más de diez partidos.
PASAPORTE ITALIANO
Su contrato con el Boca Juniors vence en junio de 2029; a día de hoy, su valor de mercado ronda los 8-10 millones de euros y está representado por la agencia Squadra Management Deportivo, una empresa argentina de representación que no cuenta con ningún jugador de la Serie A entre sus representados. Di Lollo, por su parte, gracias a los orígenes de su familia, también tiene pasaporte italiano, lo que podría facilitar su traspaso en caso de que hubiera ofertas concretas por parte de clubes de nuestra liga. Con Argentina solo ha jugado en categorías inferiores, llegando hasta la Sub-20 (también disputó el último Mundial de esa categoría con Mascherano como seleccionador), por lo que, en teoría, podría ser convocado por la selección de Rino Gattuso.