Quién es Konstantinos Karetsas, el «rey de las asistencias» en el punto de mira del Milan: el Genk ya pide 30 millones

¿Experiencia? Sí, pero no hay que olvidar a los jóvenes. El Milan afronta el próximo mercado de fichajes con dos líneas maestras paralelas que seguir y perseguir, y en la reunión celebrada entre Allegri, los directivos y el departamento de ojeadores han surgido tanto perfiles con experiencia —tan apreciados por el entrenador de Livorno— como jóvenes talentos que podrían suponer una inversión rentable, tanto dentro como fuera del campo, de cara al futuro.





Entre estos últimos se encuentra, sobre todo, según informa Tuttosport, el mediapunta griego Konstantinos Karetsas, propiedad del Genk.