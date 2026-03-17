¿Quién es Ian Subiabre, la nueva estrella del River en el punto de mira del Inter?

La cantera de River Plate no da señales de detenerse y, tras los tan comentados talentos como Franco Mstantuono, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Claudio Echeverri (por citar solo algunos de los más recientes), hay un nuevo nombre que está surgiendo como la próxima estrella en la que han puesto los ojos los grandes clubes de Europa.

Se trata de Ian Subiabre, extremo o segundo delantero nacido en 2007 que, según la prensa argentina, ha entrado en la lista de objetivos de fichaje del Inter para el próximo verano.