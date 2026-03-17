¿Quién es Gabriel Larsen Rajkovic, el jugador de quince años del Valerenga que ha debutado en la liga noruega?

La eliminación del Bodø/Glimt en los octavos de final de la Liga de Campeones no borra la trayectoria del equipo noruego, que durante la fase de grupos venció al Manchester City y al Atlético de Madrid, para luego eliminar al Inter en la doble eliminatoria de los play-offs (ganando tanto el partido de ida como el de vuelta en San Siro). Una señal de que en Noruega el fútbol está creciendo; por allí se apuesta mucho por los jóvenes talentos y lo que ocurrió durante el Vålerenga-Sandefjord marca un nuevo récord de la liga. En el equipo local, durante la primera jornada de la liga —allí la temporada acaba de empezar—, debutó un joven de quince años: se llama Gabriel Larsen Rajkovic, entró en los últimos minutos y estableció el récord de jugador más joven en jugar en la liga noruega, superando al actual capitán del Arsenal, Martin Ødegaard (que en su momento debutó con el Stromsgodset).