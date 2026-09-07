El mercado de fichajes de verano de la Roshn Saudi League cerró sus puertas, pero los efectos del mercado seguirán presentes con el inicio de la verdadera competición, después de que los clubes de la cima hayan entrado en la temporada con plantillas totalmente diferentes en cuanto a nombres, roles y forma de construir el equipo.

Y mientras algunos de los grandes optaron por inyectar sangre nueva y remodelar posiciones concretas, otros prefirieron mantener la estructura básica y conformarse con refuerzos limitados, de modo que la comparación resulta ahora más clara: ¿quién salió realmente más fuerte del mercado?

Y al observar los nuevos fichajes, el panorama se ve apasionante; Al Ahli y Al Hilal entraron con fuerza en el mercado, Al Ittihad se movió pero a un ritmo más pausado, mientras que Al Nassr tomó el camino más conservador, pero el número de fichajes por sí solo no basta para juzgar, porque el valor del mercado se refleja en el grado de conexión de los recién llegados con las necesidades reales de cada equipo.