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Traducido por

¿Quién es el mayor beneficiado?: el mercado de la Roshan sonríe al cuarteto de la cima y le da la espalda al Al Nassr

FEATURES
Al Nasr FC
Al Hilal
Al Ittihad
Al Ahli
1ª División
Arabia Saudí

Mercado de fichajes al rojo vivo en la Liga Saudí

El mercado de fichajes de verano de la Roshn Saudi League cerró sus puertas, pero los efectos del mercado seguirán presentes con el inicio de la verdadera competición, después de que los clubes de la cima hayan entrado en la temporada con plantillas totalmente diferentes en cuanto a nombres, roles y forma de construir el equipo. 

Y mientras algunos de los grandes optaron por inyectar sangre nueva y remodelar posiciones concretas, otros prefirieron mantener la estructura básica y conformarse con refuerzos limitados, de modo que la comparación resulta ahora más clara: ¿quién salió realmente más fuerte del mercado?

Y al observar los nuevos fichajes, el panorama se ve apasionante; Al Ahli y Al Hilal entraron con fuerza en el mercado, Al Ittihad se movió pero a un ritmo más pausado, mientras que Al Nassr tomó el camino más conservador, pero el número de fichajes por sí solo no basta para juzgar, porque el valor del mercado se refleja en el grado de conexión de los recién llegados con las necesidades reales de cada equipo.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Ahly: calidad evidente ante la salida de grandes estrellas

    El Al-Ahli fue uno de los clubes grandes más activos, tras incorporar a Abú Bakr Sidi Kinté, Meshaal Al-Mutairi, Eduard Spertsyan, Nayef Masoud, Francisco Trincão, Abdullah Radif, Saeed Baatiya, Ibrahima Diaby y Artem Bondarenko.

    La lista presenta una clara variedad entre elementos locales y fichajes extranjeros, con nombres capaces de elevar la calidad ofensiva y técnica, encabezados por Trincão, Spertsyan e Ibrahima Diaby.

    Sin embargo, por otro lado, la gran incógnita sigue estando relacionada con lo que ha perdido el equipo, especialmente tras la salida de Riyad Mahrez y Franck Kessié. Por ello, el éxito del mercado del Al-Ahli no se medirá únicamente por lo que aporten los recién llegados, sino por su capacidad de llenar el vacío dejado por nombres que tenían un gran peso dentro del sistema.

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  • جابرييل مارتينيلي - الهلال السعوديx/Alhilal_FC

    El Al-Hilal: reconstrucción total del frente ofensivo

    Al Hilal optó por emprender un amplio proceso de renovación, tras incorporar a su plantilla a Abdullah Al Anzi, Sabri Dahl, Mohammed Al Owais, Mohammed Al Sarnoukh, Nawaf Al Habashi, Crysencio Summerville, Mohamed Mazraoui, Ollie Watkins y Gabriel Martinelli.

    Lee también: Oficial: Al Ittihad ficha a una veterana estrella europea

    Lo llamativo aquí es que Al Hilal no buscaba únicamente aumentar el número de efectivos, sino que reconfiguró su identidad ofensiva de manera evidente. Summerville, Martinelli y Watkins en concreto representan un giro hacia la velocidad, la dinámica y el ritmo elevado, en un intento por crear una línea de ataque con mayor capacidad de presión y de transiciones.

    Por ello, se puede considerar a Al Hilal como uno de los clubes de élite que más ha cambiado en el plano técnico, sobre todo porque la llegada de los nuevos nombres se produjo de forma simultánea a la salida de varios elementos importantes, lo que significa que "El Líder" no se conformó con remendar, sino que optó por redibujar el perfil de su plantilla.

  • El Ittihad: menos fichajes, pero con roles definidos

    El Ittihad no entró en el mercado con la magnitud del Al-Hilal y el Al-Ahli, pero cerró una serie de fichajes que incluyeron a Marwan Al-Sahafi, Rakan Kaabi, Mukhtar Ali y Georginio Wijnaldum.

    Y aquí la filosofía del "Decano" parece diferente; los nuevos nombres no apuntan a una revolución integral en la plantilla, sino al refuerzo de posiciones concretas, manteniendo gran parte de la estructura básica del equipo.

    El fichaje de Wijnaldum destaca en particular por tratarse de un jugador con una gran experiencia y con capacidad para desempeñar más de un rol en el centro del campo y en el ataque, mientras que Marwan Al-Sahafi representa una incorporación sobre la que se puede construir, lo que hace que la valoración del mercado del Ittihad esté ligada al grado de éxito de estos elementos a la hora de ofrecer soluciones prácticas, y no al número de fichajes.

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  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Nassr: el mercado de fichajes más tranquilo

    Si el Al Ahli y el Al Hilal se han movido con fuerza, y el Al Ittihad ha optado por un refuerzo limitado, el Al Nassr se ha decantado por la máxima calma, después de que el fichaje de Samu Costa fuera la incorporación más destacada a su plantilla.

    Esta elección puede parecer extraña al compararla con la de los rivales, sobre todo teniendo en cuenta que el Al Hilal ha entrado en la temporada con tres nuevos nombres ofensivos de gran peso, pero el Al Nassr, en cambio, ya cuenta con un amplio grupo de estrellas, encabezado por Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, João Félix y Kingsley Coman.

    Por ello, el mercado del Al Nassr puede interpretarse de dos maneras: o bien es una gran confianza en el grupo existente, o bien es un riesgo si el equipo sufre lesiones o una acumulación de partidos que haga más evidente la necesidad de una mayor profundidad de plantilla.

  • Quién ganó realmente el mercado de fichajes

    Al poner las plantillas una junto a otra, resulta difícil determinar un ganador absoluto antes de que empiecen a aparecer los resultados. Al-Hilal parece el más renovado y el más audaz; Al-Ahli añadió calidad, pero a su vez perdió nombres de peso; Al-Ittihad se centró en refuerzos concretos, mientras que Al-Nassr apostó por la estabilidad.

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    Y aquí reside la verdadera diferencia: Al-Hilal apostó por reconstruir su ataque, Al-Ahli intentó compensar sus pérdidas, Al-Ittihad mantuvo su equilibrio y sumó experiencia, y Al-Nassr dio a entender de forma indirecta que su plantilla actual es capaz de competir sin necesidad de grandes cambios.

    Pero el fútbol no reparte puntos sobre el papel. Dentro de unos meses, la verdadera respuesta estará dentro del terreno de juego: ¿quién logró convertir sus fichajes en impacto? ¿Quién descubrió que el exceso de cambios fue una carga? ¿Y de quién quedó claro que su estabilidad fue su arma más poderosa?

    Por ello, el mercado de 2026 no fue una simple carrera de nombres entre los clubes de la cima, sino una carrera entre cuatro filosofías distintas de construir equipos, y la verdadera prueba de estas filosofías comienza con el pitido inicial de la temporada.