Las estrellas Kane (Bayern de Múnich) y Bellingham (Real Madrid), con seis goles cada una, han llevado a Inglaterra a las semifinales del Mundial.

Sin ellos, los Tres Leones ya estarían en casa preparando la pretemporada. Ahora se miden a Lionel Messi y a la vigente campeona, Argentina.

De nuevo se espera que estas figuras, con los números 9 y 10 a la espalda, firmen la brillantez necesaria para superar a uno de los mejores de la historia y a una selección sudamericana dispuesta a defender su corona.

Para que Kane y Bellingham brillen, alguien debe hacer el trabajo sucio. Inglaterra tiene muchos jugadores dispuestos a hacerlo.