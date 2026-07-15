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¿Quién es el héroe olvidado de Inglaterra mientras Jude Bellingham y Harry Kane acaparan los titulares? Una exestrella de los «Tres Leones» destaca al jugador más trabajador del Mundial
Kane y Bellingham llevan seis goles cada uno
Las estrellas Kane (Bayern de Múnich) y Bellingham (Real Madrid), con seis goles cada una, han llevado a Inglaterra a las semifinales del Mundial.
Sin ellos, los Tres Leones ya estarían en casa preparando la pretemporada. Ahora se miden a Lionel Messi y a la vigente campeona, Argentina.
De nuevo se espera que estas figuras, con los números 9 y 10 a la espalda, firmen la brillantez necesaria para superar a uno de los mejores de la historia y a una selección sudamericana dispuesta a defender su corona.
Para que Kane y Bellingham brillen, alguien debe hacer el trabajo sucio. Inglaterra tiene muchos jugadores dispuestos a hacerlo.
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¿Quién ha pasado desapercibido en la selección inglesa?
Anderson, valorado en 116 millones de libras (155 millones de dólares), se ha adaptado a la perfección como mediocentro defensivo. Domina la recuperación del balón y su posterior proyección hacia delante.
Pallister, en declaraciones a GOALpara NetBet Sport, lo admira y, al ser preguntado quién había pasado desapercibido pese a su buen trabajo, respondió: «Probablemente Anderson. Ya fichó por el City. Me decepciona que no considerara al United, pero creo que nunca se interesaron por él.
«El trabajo que ha hecho —en altitud, humedad y calor— es notable. No le asusta el esfuerzo. Contra México y en partidos similares mostró un ritmo fantástico para recuperar el balón.
«Fue interesante verle frente a Haaland; pronto serán compañeros y se dejó llevar cuando el noruego le empujó, pero en general ha hecho un gran torneo».
Aspectos del juego de Anderson que pueden mejorarse
Aunque se han aprovechado las cualidades de Anderson, se han visto algunas debilidades. Se cree que, si mejora ciertos aspectos de su juego, será un jugador más completo.
El exdelantero inglés Gary Lineker lo explicó en el pódcast «Rest Is Football»: «A veces se lanza demasiado pronto. Con Bellingham y Declan Rice por delante, a veces quedamos expuestos frente a la defensa de cuatro. Es brillante, pero preocupa. Quizá sea porque jugábamos contra Noruega y no contra Argentina, Francia o España».
El exdefensa del City y de Inglaterra, Micah Richards, añadió: «Es un ocho, no un seis. Técnicamente es muy bueno, tiene gran variedad de pases y mucha energía. Siempre quiere participar.
Es un jugador brillante, pero debe ser más disciplinado. Si juegas contra Francia y Michael Olise ocupa el 10, te hacen daño enseguida. Si corrige esos detalles, puede llegar muy lejos; es así de bueno. El Manchester City lo fichó porque necesitaba su energía.
«Pero es complicado. Rice es un ocho, no un seis. Jude es un ocho o un diez, y Anderson es un ocho, por eso algunos mencionan a Kobbie Mainoo, aunque a Tuchel no le convence».
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Semifinal del Mundial contra Messi y Argentina
Anderson, de 23 años, volvería a ser titular junto a Rice cuando Inglaterra enfrente a Argentina en Atlanta. Se ha sugerido que podría marcar a Messi.
Marcar al mejor de la historia no será tarea de uno, sino de todos. También Bellingham y Kane deberán ayudar, sin olvidar su labor ofensiva en el último tercio para llegar a la final contra España el domingo.
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