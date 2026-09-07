El Al Qadisiyah no fue el que más gastó ni el que más fichó durante el mercado, pero cerró una de las operaciones que más llamó la atención, tras incorporar al neerlandés Tijjani Reijnders procedente del Manchester City, en un movimiento que refleja con claridad el deseo del club de pasar de ser un simple proyecto en ascenso a un equipo capaz de competir con los grandes.

Y el asunto no se detuvo en Reijnders, ya que el Al Qadisiyah también reforzó su plantilla con la contratación de Mohammed Al Qahtani, Abdulmalik Al Jaber y una serie de otros elementos, mientras que su plantilla vivió la salida de Otávio y de varios jugadores, además de la cesión de Sofyan Amrabat poco tiempo después de su llegada.

La operación de Reijnders en concreto le otorga al Al Qadisiyah un gran refuerzo en el centro del campo, no solo por el nombre del jugador y su experiencia con el Manchester City, sino por la calidad técnica que posee y su capacidad para elevar el ritmo de juego y marcar la diferencia en los grandes partidos.

Pero, en contrapartida, la salida de Otávio y de algunos otros elementos hace que la valoración del mercado del Al Qadisiyah sea menos completa que la del Al Hilal, que reconstruyó buena parte de su plantilla manteniendo la fortaleza del equipo.

Aun así, la presencia de un jugador de la talla de Reijnders por sí sola basta para elevar el techo de las aspiraciones y situar al Al Qadisiyah entre los clubes de los que puede decirse que salieron del mercado con una imagen más fuerte y más ambiciosa.