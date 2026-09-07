El mercado de fichajes veraniego de la Roshn Saudi League cerró sus puertas, pero los efectos del mercato seguirán presentes con el inicio de la verdadera competición, después de que los clubes de la cima afrontaran la temporada con plantillas completamente diferentes en cuanto a nombres, roles y forma de construir el equipo.
Y mientras algunos de los grandes optaron por inyectar sangre nueva y reconfigurar posiciones concretas, otros prefirieron mantener la estructura básica y conformarse con refuerzos limitados, por lo que la comparación resulta ahora más clara: ¿quién salió del mercado realmente más fuerte?
Al observar los nuevos fichajes, el panorama luce apasionante; el Al-Ahli y el Al-Hilal entraron en el mercado con fuerza, el Al-Ittihad se movió pero a un ritmo más pausado, mientras que el Al-Nassr tomó el camino más conservador. Sin embargo, el número de fichajes por sí solo no basta para juzgar, porque el valor del mercato se refleja en la medida en que los recién llegados responden a las verdaderas necesidades de cada equipo.