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¿Quién es el «Goretzka senegalés»? La joya de 18 años llamada a revolucionar el centro del campo de Vincent Kompany
Una nueva era en Múnich
Según Bild, el Bayern de Múnich ha anunciado oficialmente el fichaje del prometedor centrocampista de 18 años Ndiaye. El talento senegalés ha firmado un contrato hasta el verano de 2031, lo que supone una importante inversión en el futuro a largo plazo del club.
Ndiaye llega al Allianz Arena para ocupar la plaza en la plantilla que dejó vacante la estrella de la DFB Goretzka. Tras la salida de Goretzka este verano después de ocho exitosos años en Baviera, el joven está ahora listo para competir con el trío de centrocampistas del primer equipo formado por Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Tom Bischof.
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El dinámico sucesor de Kompany
La llegada de Ndiaye continúa una creciente tradición de jugadores senegaleses vistiendo la camiseta del Bayern. Sigue los pasos de Bouna Sarr (2020–24), Sadio Mané (2022–23) y Nicolas Jackson, que jugó para el club durante la temporada 2025–26.
Ndiaye también reforzará una estructura cada vez más joven en el Allianz Arena. Se une a un grupo de adolescentes muy bien valorados ya asentados en la plantilla, entre ellos Lennart Karl (18), David Santos Daiber (19), Cassiano Kiala (17), Maycon Cardozo (17) y Wisdom Mike (17).
El apodo de «el Goretzka senegalés» ya ha empezado a circular, reflejando las altas expectativas que rodean su llegada. El entrenador del Bayern, Kompany, es admirador desde hace tiempo del joven, después de verle impresionar durante una cesión inicial de seis meses desde Gambinos Stars Africa.
«Bara es una gran persona que ha encontrado su camino en el FC Bayern en muy poco tiempo», afirmó el director deportivo del Bayern, Christoph Freund. «Es un centrocampista que destaca por su dinamismo y su velocidad con el balón. Es inteligente y también excepcional fuera del campo».
Demostrando su valía
Aunque el traspaso oficial solo se confirmó esta semana, Ndiaye ya ha tenido tiempo de sobra para integrarse en la dinámica del primer equipo. El adolescente recibió un permiso especial para entrenarse con la plantilla durante sus concentraciones de pretemporada en Tegernsee y Asia.
Sus actuaciones en esas sesiones de entrenamiento, y sus cuatro apariciones en la Bundesliga durante su cesión, han convencido al cuerpo técnico de que está preparado. Aunque se le considera principalmente un recambio para el centro del campo, su velocidad endiablada incluso ha hecho que se le pruebe como opción en la banda izquierda durante los últimos ejercicios tácticos.
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Mirando al futuro
Con un contrato firmado hasta 2031, el Bayern está planificando claramente una vía de desarrollo a largo plazo para Ndiaye. Da el salto a un entorno de máxima competencia, pero su capacidad para ganarse rápidamente la aceptación dentro del vestuario sugiere que está mentalmente preparado para las exigencias de la Bundesliga.
Por ahora, la atención se centra en cómo Ndiaye afrontará el salto al fútbol del primer equipo a tiempo completo. Mientras Kompany busca renovar su planteamiento táctico, el «Goretzka senegalés» podría demostrar ser una de las incorporaciones más ilusionantes a la plantilla del Bayern esta temporada.
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