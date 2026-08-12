¿Quién es el «Goretzka senegalés»? La joya de 18 años llamada a revolucionar el centro del campo de Vincent Kompany

La llegada de Ndiaye continúa una creciente tradición de jugadores senegaleses vistiendo la camiseta del Bayern. Sigue los pasos de Bouna Sarr (2020–24), Sadio Mané (2022–23) y Nicolas Jackson, que jugó para el club durante la temporada 2025–26.

Ndiaye también reforzará una estructura cada vez más joven en el Allianz Arena. Se une a un grupo de adolescentes muy bien valorados ya asentados en la plantilla, entre ellos Lennart Karl (18), David Santos Daiber (19), Cassiano Kiala (17), Maycon Cardozo (17) y Wisdom Mike (17).

El apodo de «el Goretzka senegalés» ya ha empezado a circular, reflejando las altas expectativas que rodean su llegada. El entrenador del Bayern, Kompany, es admirador desde hace tiempo del joven, después de verle impresionar durante una cesión inicial de seis meses desde Gambinos Stars Africa.

«Bara es una gran persona que ha encontrado su camino en el FC Bayern en muy poco tiempo», afirmó el director deportivo del Bayern, Christoph Freund. «Es un centrocampista que destaca por su dinamismo y su velocidad con el balón. Es inteligente y también excepcional fuera del campo».