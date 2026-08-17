Moreira es un jugador extremadamente versátil, de pie izquierdo, que puede jugar como carrilero tanto por la izquierda como por la derecha o como mediapunta, por detrás del delantero. Para Amorim será el titular en la izquierda, en lugar de Estupinan o Bartesaghi. El futbolista de 22 años deseaba fichar por el Milan, pese al interés de grandes clubes ingleses, alemanes e italianos. Cerró la última temporada en el Salzburgo con 5 goles y 9 asistencias en 42 partidos (pero también 10 tarjetas amarillas). En el Estrasburgo jugaba como extremo, principalmente por la derecha, en el 4-2-3-1.