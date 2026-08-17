El AC Milan está a un paso de Diego Moreira. Según rumores que llegan desde Francia, el AC Milan ha cerrado el fichaje del jugador de la generación 2004 del Estrasburgo, en una operación de más de 40 millones de euros. Nacido en Lieja, hijo del internacional de Guinea-Bisáu y ex del Standard de Lieja Almami Moreira, es nieto de Helmut Graf, exfutbolista austriaco que militó en el club de 1976 a 1982.
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Quién es Diego Moreira, el nuevo fichaje del Milan
JUGADOR VERSÁTIL
Moreira es un jugador extremadamente versátil, de pie izquierdo, que puede jugar como carrilero tanto por la izquierda como por la derecha o como mediapunta, por detrás del delantero. Para Amorim será el titular en la izquierda, en lugar de Estupinan o Bartesaghi. El futbolista de 22 años deseaba fichar por el Milan, pese al interés de grandes clubes ingleses, alemanes e italianos. Cerró la última temporada en el Salzburgo con 5 goles y 9 asistencias en 42 partidos (pero también 10 tarjetas amarillas). En el Estrasburgo jugaba como extremo, principalmente por la derecha, en el 4-2-3-1.
GRAN TALENTO DEL BENFICA
En la época de la cantera del Benfica, Moreira era considerado un gran talento: en 2022 jugó y ganó junto al florentino Cher Ndour la semifinal de la Youth League contra la Juventus de Koni De Winter, próximo compañero de equipo. Con la doble nacionalidad belga y portuguesa, pese a poder ser convocado tanto por Guinea-Bisáu como por Alemania, ha decidido representar a la selección de Bélgica, después de haber vestido durante varios años la camiseta de las selecciones juveniles de Portugal.
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