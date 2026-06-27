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Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

¿Quién es Beccacece, el seleccionador del Rock que está cambiando la historia de Ecuador?

S. Beccacece
Ecuador
World Cup

El perfil del entrenador revelación del Mundial

Sebastián Beccacece es un entrenador que deja huella: melena rubia, carisma, rock argentino y una comunicación que involucra a todo el equipo. Pero la imagen que quedará grabada es la del minuto 77 contra Alemania: tras el gol decisivo de Gonzalo Plata, el seleccionador salta las vallas y corre a abrazar y besar a su mujer en la grada. «Ha estado a mi lado en lo bueno y en lo malo; quise rendirle homenaje ante el mundo», explicará después.


Ese gol significó una clasificación histórica y representó la redención de Plata, a quien Beccacece volvió a dar una oportunidad tras las lágrimas por el decepcionante empate con Curazao, que parecía haber comprometido el camino de Ecuador.


  • Originario de Rosario, como Lionel Messi, Beccacece soñó con ser futbolista antes de convertirse, de joven, en entrenador, según recuerda el reportaje del Corriere della Sera. De joven vendía productos de limpieza con su padre, hasta que se convirtió en asistente de Jorge Sampaoli y luego vivió un tenso paso por la selección argentina junto a Messi.


    En 2024 dirigió a Ecuador al Mundial, pero la ilusión se tornó pesadilla por rumores de fichaje con Chile y un arranque duro: derrota ante Costa de Marfil y empate con Curazao. Cuando todo parece perdido, el técnico insiste: apela a la unidad del país citando a Bolívar y San Martín y transmite a sus jugadores la convicción de que pueden lograr la hazaña.


    La victoria ante Alemania clasifica a la «Tri» como uno de los mejores terceros y la devuelve a los octavos tras veinte años. «Hemos logrado lo imposible. Es la mayor victoria de Ecuador en un Mundial. Celebradlo con una cerveza y con vuestras familias: me imagino a 19 millones de ecuatorianos abrazándose», afirma al final del partido. De las críticas a la gloria: Beccacece hizo realidad un sueño.


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