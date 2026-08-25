Quién es Alvyn Sanches, el joven mediapunta del Young Boys seguido por el Milan

Sanches está considerado uno de los mejores jóvenes talentos suizos del momento y el área de scouting del AC Milan lo valora mucho, según se lee en la web de Gianluca Di Marzio. También puede jugar como interior y ha empezado muy bien la temporada recién iniciada, con 2 goles y 2 asistencias en 4 partidos. 25 goles y 10 asistencias, en cambio, fueron sus cifras en las dos últimas temporadas.