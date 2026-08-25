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Quién es Alvyn Sanches, el joven mediapunta del Young Boys seguido por el Milan

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A. Sanches
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Mediapunta del Milan: hay un nombre nuevo en la lista de Gardiner

Nacido en Créteil, en Francia, el 12 de febrero de 2003, pero de nacionalidad suiza y también con pasaporte portugués. El nombre nuevo para la mediapunta del Milan es el de Alvyn Sanches. Según ha informado Sky, el área de scouting del Milan está siguiendo al número 10 del club suizo Young Boys.

  • Talento muy apreciado por el Milan

    Sanches está considerado uno de los mejores jóvenes talentos suizos del momento y el área de scouting del AC Milan lo valora mucho, según se lee en la web de Gianluca Di Marzio. También puede jugar como interior y ha empezado muy bien la temporada recién iniciada, con 2 goles y 2 asistencias en 4 partidos. 25 goles y 10 asistencias, en cambio, fueron sus cifras en las dos últimas temporadas.

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  • Entre Leao y futuro

    La posible ofensiva por Sanches depende también del futuro de Leao, en el centro de varias negociaciones de mercado. Según Sky, no se puede descartar que el Milan proceda a su fichaje en la próxima ventana de mercado invernal si no se desbloquea la situación relacionada con Leao.

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