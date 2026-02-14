Getty Images Sport
«¿Quién eres? ¿Quién eres?» El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, explica de forma hilarante la peculiar razón por la que «ama» la FA Cup antes del enfrentamiento contra el Salford City
¿Otra goleada del Manchester City?
El City recibe al Salford, de la League Two, en el Etihad Stadium, en lo que supone el segundo enfrentamiento consecutivo entre ambos equipos en la FA Cup. Los hombres de Guardiola arrollaron al Salford por 8-0 en la tercera ronda de la competición la temporada pasada y sin duda les encantaría repetir un resultado similar el sábado por la tarde. En declaraciones previas al partido, Guardiola ha revelado su amor por la FA Cup y ha desvelado qué es lo que hace que esta competición sea tan especial para él.
«¿Quién eres? ¿Quién eres?»
«Uno de los recuerdos más agradables que tendré de este país es cuando juego la FA Cup fuera de casa contra clubes de la League One o la League Two», dijo Guardiola.
«Nunca nos lo perdemos. Siempre ha sido increíble. Esa experiencia cuando llegas al estadio en el autobús y todos los aficionados cantan "¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois?". Este tipo de ambiente, con los balones largos, sinceramente, te prometo que será uno de los recuerdos que guardaré para el resto de mi vida.
Me encanta la FA Cup. Me encanta, formaba parte de mi vida cuando era niño. Prefiero jugar en casa, pero los partidos fuera de casa en la FA Cup son lo mejor. Creo que después de 10 años, hay algunas cosas que no me gustan de este país, pero hay muchas cosas que me encantan y esta es una de ellas. En este país se respetan las tradiciones y ningún otro país puede hacer eso. Esa combinación de cosas nuevas y respeto por las cosas antiguas, me encanta el Reino Unido por eso».
Salford «espera un mejor resultado»
El entrenador del Salford City, Karl Robinson, ha admitido que espera un mejor resultado tras encajar ocho goles contra el City en el último partido. El Salford llega al partido en sexta posición de la clasificación de la League Two y tras una decepcionante derrota por 1-0 ante el Accrington Stanley en la última jornada.
Robinson declaró a BBC Radio Manchester: «No vamos a decir en ningún momento que el resultado va a ser completamente diferente. Esperamos que el marcador sea mejor, como es lógico, pero no creo que la gente aprecie realmente lo lejos que ha llegado este club en un periodo de 12 meses. La diferencia es que llegamos a este partido con mucho más respeto por parte del mundo del fútbol que la última vez que nos vieron en primera línea. Como club de fútbol, es otro logro más y estamos muy emocionados por volver allí. Esta vez, solo quiero asegurarme de que vamos allí y nos divertimos, llevamos nuestro escudo con orgullo, damos lo mejor de nosotros mismos para los aficionados, competimos en todo lo que hacemos y luego volvemos al trabajo el domingo por la mañana y nos aseguramos de ganar al Newport el martes.
Creo que ha sido una etapa extraordinaria en la historia del club y no nos hacemos ilusiones, sabemos que el fin de semana va a ser muy duro. El resultado probablemente será bastante predecible, sin duda para todos los demás. Solo quiero asegurarme de que la gente sepa que el Salford es real. Creo que somos un club de fútbol del que la gente va a oír hablar mucho durante años.
Creo que en cualquier aspecto de la vida, si no puedes aprovechar una oportunidad, aunque sepas que las probabilidades están en tu contra... ¿No es eso de lo que se trata la vida? Ponerte a prueba en las circunstancias más increíbles contra los mejores jugadores del mundo en la actualidad. Un ganador del Balón de Oro, múltiples ganadores de la Premier League y un entrenador que probablemente esté entre los 10 mejores entrenadores de todos los tiempos».
¿Qué viene después?
El Manchester City es el gran favorito para vencer al Salford y asegurarse una plaza en el sorteo de la quinta ronda, que tendrá lugar el lunes. Después, los Cityzens volverán a la acción en la Premier League contra el Newcastle.
