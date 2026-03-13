Getty/GOAL
¿Querría Khvicha Kvaratskhelia fichar por el Manchester United? Los Red Devils reciben consejos y advertencias en un mismo mensaje sobre el posible fichaje de Matheus Cunha
Venta de Rashford: el Manchester United podría tener fondos para fichar a otro delantero.
El United realizó una importante inversión para reforzar su unidad ofensiva durante el verano de 2025. Adquirió pedigrí de la Premier League al fichar a Cunha, procedente del Wolverhampton, por 62,5 millones de libras (83 millones de dólares), y a Bryan Mbeumo, procedente del Brentford, por 65 millones de libras (86 millones de dólares) en un acuerdo inicial.
Este último ha marcado 10 goles y ha dado tres asistencias durante su primera temporada en Manchester, mientras que el primero ha visto puerta en seis ocasiones y ha dado dos pases de gol a sus agradecidos compañeros. Ambos prometen dar mucho más de sí.
Sin embargo, ¿podría ser que los Red Devils busquen incorporar aún más potencia de fuego cuando se abra otra ventana de fichajes? Necesitan a alguien que proporcione munición a jugadores como Benjamin Sesko, que ha irrumpido con fuerza con siete goles en sus últimas nueve apariciones.
Kvaratskhelia aportaría más regates y carreras directas por las bandas, y aún no ha alcanzado su máximo nivel a sus 25 años. El United podría disponer de fondos para fichar a otro extremo izquierdo si Marcus Rashford ve activada la opción de compra de su cesión al Barcelona por parte del gigante de la Liga.
¿El Manchester United instado a considerar un fichaje del PSG?
Parker cree que un posible fichaje por el PSG tiene mucho sentido, y el exdefensa de los Red Devils, en declaraciones a Uudert Kasinot, ha declarado a GOAL: «Es increíble y sería un gran fichaje para el United, ¡sin lugar a dudas!
Podría ganar dos Champions League consecutivas, así que ¿querrá venir al Manchester United? Puede que esté contento en el PSG, pero podría decir que quiere ponerse a prueba en otra liga ahora que ha demostrado su valía en Francia. ¿Quiere hacerlo?
Pero si lo miras, dirías que sí, que sería un fichaje para el United, además es un adicto al trabajo. En el lado izquierdo, te da más calidad que Cunha, así que sin duda lo tendrías en cuenta».
¿Es feliz Kvaratskhelia en París?
Se ha sugerido que Kvaratskhelia, que ayudó al PSG a conseguir una histórica corona europea la temporada pasada, se ha vuelto un poco inquieto en la capital francesa. Se dice que ha sido objeto de una investigación por parte de sus frustrados compañeros de equipo, que lo acusan de «jugar por su cuenta».
La superestrella georgiana también ha sido alineada en ocasiones por Luis Enrique en la banda derecha, y preferiría jugar en el lado opuesto del campo. Varios informes afirman que el United tiene a Kvaratskhelia en su punto de mira.
Sin embargo, el propio jugador ha expresado su felicidad en el Parque de los Príncipes. Recientemente declaró a Le Parisien: «Para mí, París es realmente extraordinario. Aquí lo tienes todo y, sobre todo, es la ciudad del amor. Cuando el PSG se puso en contacto conmigo, pensé que mi mujer era la persona más feliz del mundo.
Antes de que el PSG se pusiera en contacto conmigo, ella siempre decía: "Imagina que un día jugáramos en el PSG, sería increíble quedarse allí". En mi opinión, creo que es muy difícil ir allí cuando hay grandes jugadores como [Lionel] Messi, Neymar y [Kylian] Mbappé. Me encanta todo lo relacionado con París. Cuanto más lo pienso, más aprecio lo respetuosa que es la gente allí».
¿Cuánto le costó Kvaratskhelia al PSG?
Aunque al United le pueda gustar el perfil de Kvaratskhelia, cualquier acuerdo de traspaso no sería barato. El PSG pagó 70 millones de euros (60 millones de libras esterlinas/80 millones de dólares) cuando lo fichó del Nápoles, equipo de la Serie A, en enero de 2025.
Desde entonces, ha conquistado la Ligue 1, la Liga de Campeones y la Supercopa de la UEFA, además de marcar 19 goles en 67 partidos. Si estuviera disponible, se desataría una pugna por su fichaje. Si eso ocurriera, tal y como insinuó Parker, se plantearía la cuestión de si Old Trafford es el destino adecuado para él.
