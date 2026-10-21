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¿Querría el Arsenal a Jeremy Doku o a Antoine Semenyo? Un exjugador del club no está convencido de que vaya a intentar ficharlos si el Manchester City es castigado con el descenso por incumplir el fair play financiero
Al Arsenal se le relacionó con Vini Jr y Barcola
Los campeones de la Premier League del Emirates Stadium buscaban un atacante por la banda izquierda durante el mercado de fichajes de verano. Ficharon al enérgico delantero griego Christos Tzolis, mientras que Leandro Trossard y Gabriel Martinelli se marcharon.
También mostraron interés por jugadores más contrastados, y los rumores sobre una posible llegada al norte de Londres del «galáctico» del Real Madrid Vinicius Junior despertaron expectación en un momento dado. El brasileño, que había sido candidato al Balón de Oro, acabó firmando un nuevo contrato en el Santiago Bernabéu.
Bradley Barcola, estrella de Francia y campeón de la Champions League en dos temporadas consecutivas con el Paris Saint-Germain, también figuró entre los objetivos del Arsenal. Su valoración no dejó de subir, hasta el punto de que el Liverpool acabó pagando 123 millones de libras (165 millones de dólares) por el jugador de 24 años.
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El Manchester City podría descender a la Championship
Arteta y compañía parecían reacios a desembolsar tanto dinero por un solo jugador, dado que Eberechi Eze y Noni Madueke pueden jugar en las bandas y aportar más creatividad.
Sin embargo, si surgiera la opción adecuada, el Arsenal probablemente movería ficha. Estará muy pendiente de lo que ocurra en Manchester. Con 114 cargos que pesan sobre el City, se ha sugerido que podría sufrir una deducción de puntos catastrófica.
Si el equipo de Enzo Maresca descendiera de la máxima categoría, se prevé una salida masiva de jugadores de talento. Entre ellos podrían estar Semenyo, el veloz exjugador del Bournemouth, y el habilidoso extremo Doku, que ha elevado su nivel de juego en la Premier League durante las dos últimas temporadas.
¿Estaría el Arsenal interesado en Doku y Semenyo?
El internacional belga parece hecho a medida del Arsenal y de sus necesidades ofensivas, pero Grimandi no lo tiene tan claro. El dos veces campeón de la Premier League, que habló en colaboración con BetVictor Online Casino, declaró a GOAL cuando le preguntaron por posibles intentos de fichar a extremos de los que el Manchester City podría tener que desprenderse: «Sinceramente, no estoy convencido.
«Para jugar como quieren jugar, no lo sé. He visto los partidos del Manchester City y Doku tiene una habilidad y una velocidad fantásticas, pero Semenyo no me convence. No creo que aporten nada especial.
«[Khvicha] Kvaratskhelia, por supuesto, aportaría algo especial al Arsenal. No estoy convencido, pero creo que el Arsenal también tiene calidad entre sus jóvenes talentos. Quizá sea una oportunidad para que demuestren su capacidad.
«Ese es mi punto de vista ahora mismo. No veo al Arsenal gastando dinero, pero quizá Doku o Semenyo queden disponibles».
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El Arsenal se centra en el presente y en el duelo contra el Bayern de Múnich
Otros, como el exinternacional inglés Gabriel Agbonlahor, han asegurado que Doku sería «perfecto» para el Arsenal. Paul Scholes también ha pronosticado que el belga pondrá rumbo al Emirates si el Manchester City desciende a la Championship.
Está por ver si Arteta comparte esa opinión y si está dispuesto a satisfacer las exigencias de un rival que aspira a ganar títulos. Se espera que en 2027 se busquen más refuerzos para la banda izquierda.
Por ahora, el Arsenal está plenamente centrado en el presente. El miércoles le espera un épico duelo europeo contra Harry Kane y el Bayern de Múnich, antes de recibir al Everton el sábado en competición nacional.
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