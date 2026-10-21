Los campeones de la Premier League del Emirates Stadium buscaban un atacante por la banda izquierda durante el mercado de fichajes de verano. Ficharon al enérgico delantero griego Christos Tzolis, mientras que Leandro Trossard y Gabriel Martinelli se marcharon.

También mostraron interés por jugadores más contrastados, y los rumores sobre una posible llegada al norte de Londres del «galáctico» del Real Madrid Vinicius Junior despertaron expectación en un momento dado. El brasileño, que había sido candidato al Balón de Oro, acabó firmando un nuevo contrato en el Santiago Bernabéu.

Bradley Barcola, estrella de Francia y campeón de la Champions League en dos temporadas consecutivas con el Paris Saint-Germain, también figuró entre los objetivos del Arsenal. Su valoración no dejó de subir, hasta el punto de que el Liverpool acabó pagando 123 millones de libras (165 millones de dólares) por el jugador de 24 años.