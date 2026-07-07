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«Queríamos que Lionel Messi siguiera en liza»: Egipto lamenta la «injusticia» tras la angustiosa derrota ante Argentina en el Mundial, que volvió a generar polémica en torno al VAR
Hassan denuncia un trato parcial a favor de Messi
Tras un partido trepidante, Hassan criticó el arbitraje e insinuó que fuerzas externas mantuvieron a la gran estrella del torneo en la competición. «Jugamos mejor que los campeones, pero el resultado se vio influido por factores internos y externos», declaró Hassan. «Quizá querían mantener al campeón del mundo en la competición. Quizá querían que Messi siguiera en liza».
El seleccionador egipcio insistió en la falta de juego limpio: «En el fútbol a veces hay factores externos que superan lo técnico. El campeón del mundo recibió apoyo a todos los niveles. Parece que hubo presiones de Argentina sobre este resultado. Nos oponíamos a la designación del árbitro por su vínculo con Francia —Argentina venció a Francia en la final del Mundial 2022—, pero todos sufren y nosotros hemos sufrido».
- AFP
Indignado por los errores del VAR
Egipto protestó por dos decisiones: un gol anulado que habría ampliado su ventaja y una supuesta falta de Alexis Mac Allister previa al tanto de Enzo Fernández en el descuento. Hassan afirmó que se ignoró un penalti claro sobre Mohamed Salah. «No hemos visto respeto ni juego limpio. Se anuló un penalti que ni siquiera revisó el VAR, y nuestro segundo gol fue sorprendentemente anulado», se lamentó el entrenador.
Sobre el gol de la victoria, denunció un claro tirón de camiseta que el árbitro ignoró y que, a su juicio, destruye la integridad del fútbol. «Todos vimos cómo [Mac Allister] tiraba de la camiseta y ni siquiera se revisó con el VAR. La vida es injusta, ¿por qué el deporte no lo es? No me convence este resultado ni cómo se dio el partido. Quisiera decir “mala suerte”, pero nos han tratado injustamente».
Los jugadores se hacen eco de las preocupaciones sobre el arbitraje
Los jugadores compartieron el sentir del banquillo: el partido se les escapó por circunstancias ajenas a su control. El delantero Mostafa Zico, autor del segundo gol de Egipto, admitió su incredulidad tras verse 2-0 arriba. «Teníamos el partido en nuestras manos y se nos escapó al final. Pasaron cosas extrañas en el campo. Hoy [el árbitro] nos ha tratado injustamente, y todo el mundo lo ha visto. Tras el 2-0, todo se nos puso en contra y nos salió mal».
El portero Mostafa Shobeir, que había detenido un penalti de Messi, admitió errores finales pero se mostró orgulloso del esfuerzo.
El portero suplente Mohamed Alaa fue más directo: «El arbitraje fue evidente ante todos. No voy a hablar de ello, el arbitraje fue claro. Nos anularon un gol y nos pitaron un penalti. Ese penalti se volvió en nuestra contra y se convirtió en un gol al contraataque».
- AFP
El mensaje de Salah a la plantilla
A pesar de la decepción y del caos tras el pitido final —con un enfrentamiento verbal entre Hassan y el árbitro François Letexier—, el capitán Mohamed Salah mantuvo la compostura en el vestuario. Alaa reveló que Salah reunió al equipo para darles perspectiva tras la dolorosa eliminación.
«El capitán Salah entró, nos reunió y dijo: “Mala suerte, se acabó. Es el designio de Dios. Aprovechémoslo como experiencia; lo que venga será bueno, si Dios quiere’». Mientras Salah mira hacia el futuro, las últimas palabras de Hassan reflejaron una desilusión total: «Cuando termine, no voy a volver a ver otro partido de este torneo».
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