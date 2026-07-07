Tras un partido trepidante, Hassan criticó el arbitraje e insinuó que fuerzas externas mantuvieron a la gran estrella del torneo en la competición. «Jugamos mejor que los campeones, pero el resultado se vio influido por factores internos y externos», declaró Hassan. «Quizá querían mantener al campeón del mundo en la competición. Quizá querían que Messi siguiera en liza».

El seleccionador egipcio insistió en la falta de juego limpio: «En el fútbol a veces hay factores externos que superan lo técnico. El campeón del mundo recibió apoyo a todos los niveles. Parece que hubo presiones de Argentina sobre este resultado. Nos oponíamos a la designación del árbitro por su vínculo con Francia —Argentina venció a Francia en la final del Mundial 2022—, pero todos sufren y nosotros hemos sufrido».



