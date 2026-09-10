Getty Images
Traducido por
«Quería traerle»: por qué el Bayern de Múnich se vio obligado a retirarse de los fichajes millonarios de Bradley Barcola, estrella del Liverpool, y Anthony Gordon, del Barcelona
Las tarifas desorbitadas disuaden a los gigantes alemanes
El Bayern de Múnich exploró este verano movimientos por los extremos, muy bien valorados, Barcola y Gordon para reforzar la plantilla de Vincent Kompany. Sin embargo, el conjunto de la Bundesliga acabó apartándose de la operación por la enorme magnitud de las cifras de traspaso necesarias para hacerse con ambos.
Barcola, en cambio, completó un traspaso de 123 millones de libras al Liverpool para reemplazar a Mohamed Salah tras la salida del egipcio después de un brillante periodo de nueve años en Merseyside. Mientras tanto, Gordon dejó el Newcastle para fichar por el Barcelona en un acuerdo valorado en 69 millones de libras.
- Getty Images Sport
Eberl revela un interés de larga data
En declaraciones a Sport Bild, el director deportivo del Bayern, Eberl, detalló su admiración personal por Barcola. «Para ser sincero, ya conozco a Bradley de mi etapa en Leipzig. Quería llevarlo a Leipzig», afirmó.
Eberl explicó que las conversaciones anteriores sentaron las bases del reciente acercamiento del Bayern. «Nos sentamos juntos y lo hablamos entonces», añadió. «Así fue como desarrollé una relación más cercana con Bradley. Así que siempre hubo interés. Por supuesto, también lo analizamos en el Bayern».
Sin embargo, las cifras implicadas acabaron obligando al Bayern a dar un paso atrás. Al hablar del desembolso de 123 millones de libras del Liverpool, Eberl admitió: «Cuando oyes hablar de cantidades así, era demasiado para nosotros. Con Luis Diaz, tomamos una decisión que también fue costosa, pero en una escala diferente a la de Bradley».
La situación fue idéntica con Gordon. «No es ningún secreto que estábamos interesados en Anthony Gordon para la banda izquierda», concedió Eberl. «Decidimos no hacerlo porque, sencillamente, era demasiado caro».
Una nueva era en Anfield y en el Allianz
Liverpool identificó a Barcola como su objetivo prioritario para cubrir el vacío dejado por Salah. El dos veces ganador de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain estaba deseando realizar el cambio, lo que permitió al Liverpool imponerse al interés del Arsenal. La descomunal cantidad convierte al internacional francés en el segundo fichaje más caro de la historia del Liverpool, solo por detrás de la incorporación récord del club, Alexander Isak.
Por el contrario, los traspasos fallidos provocaron una importante reestructuración de la plantilla del Bayern. Junto a las dos nuevas llegadas de Ismael Saibari y Nathaniel Brown, el Bayern dio luz verde a un éxodo masivo para cuadrar las cuentas, con las salidas de Joao Palhinha, Alexander Nubel, Daniel Peretz, Noel Aseko, Jonah Kusi-Asare, Maurice Krattenmacher y Lovro Zvornarek del Allianz Arena.
- Getty Images Sport
Barcola se adapta al fútbol inglés
Barcola ya se está adaptando a la vida a las órdenes de Andoni Iraola en Anfield. Después de debutar como suplente en el minuto 60 en sustitución de otro nuevo fichaje, Victor Munoz, en una victoria por 0-2 a domicilio contra el Ipswich, el jugador de 24 años fue titular por primera vez el miércoles por la noche.
Dejó destellos prometedores durante la victoria por 2-1 del Liverpool en la Champions League ante el Atlético de Madrid de Diego Simeone. Sin embargo, el exdelantero del Lyon fue sustituido por calambres poco después de que Alexis Mac Allister marcara el decisivo segundo gol de la segunda parte, lo que significa que Iraola tendrá que gestionar con cuidado el estado físico del extremo en las próximas semanas.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias