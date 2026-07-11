«Quería seguir en el campo»: Thibaut Courtois explica su salida entre lágrimas tras ser sustituido por Senne Lammens antes del gol de la victoria de España en cuartos de final

Tras el partido, Courtois explicó cómo se lesionó. Aunque se sentía capaz de seguir defendiendo su portería, aceptó que el entrenador, Rudi García, lo retirara para evitar riesgos.

«Es una pena tener que salir. Era un partido especial. Me sentía bien. Había sacado dos saques de puerta. En el segundo, noté más dolor en el cuádriceps y les dije que ya no podía sacar balones largos.

Podría haber seguido, pero el entrenador decidió cambiarme porque no estaba al 100 %. El equipo siempre es lo primero».