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«Quería seguir en el campo»: Thibaut Courtois explica su salida entre lágrimas tras ser sustituido por Senne Lammens antes del gol de la victoria de España en cuartos de final
- AFP
Courtois sufre una lesión muscular
El portero belga Courtois, de 34 años, se retiró lesionado del cuádriceps en el 71’ contra España. Su reemplazo, Lammens, no pudo detener un disparo de Cubarsi que Merino aprovechó para sellar la victoria 2-1 de España en Los Ángeles.
El portero explica los motivos del cambio.
Tras el partido, Courtois explicó cómo se lesionó. Aunque se sentía capaz de seguir defendiendo su portería, aceptó que el entrenador, Rudi García, lo retirara para evitar riesgos.
«Es una pena tener que salir. Era un partido especial. Me sentía bien. Había sacado dos saques de puerta. En el segundo, noté más dolor en el cuádriceps y les dije que ya no podía sacar balones largos.
Podría haber seguido, pero el entrenador decidió cambiarme porque no estaba al 100 %. El equipo siempre es lo primero».
- Getty Images
El suplente se defiende tras su error
La derrota dolió más porque Lammens, en su tercer partido internacional, cometió un grave error que permitió el gol de España en el 88. Pero Courtois mostró liderazgo y lo animó en el vestuario.
El exguardameta del Chelsea también insistió en que todo el equipo debe mantener la cabeza alta tras batir el récord defensivo de los campeones de Europa en el torneo.
Courtois lo defendió: «Es una pena que Senne no pudiera atrapar ese balón. Fuimos a darle un abrazo tras el partido. Senne es un portero excelente. Esto es amargo, pero momentos como este te hacen más fuerte. Debemos estar orgullosos. Somos el único equipo que ha marcado contra España, una de las grandes favoritas».
Sobre su futuro con la selección, añadió: «He disfrutado mucho en este torneo. Estoy contento. Ya veremos; junto al seleccionador y Vincent [Mannaert], debo tomar una decisión».
Un futuro incierto espera a los Devils.
La lesión de Courtois aumenta la lista de bajas de Bélgica, tras las eliminaciones de Amadou Onana y Youri Tielemans en Norteamérica. La selección de García regresa con pesar y afronta la incertidumbre sobre el futuro internacional de varios veteranos.
El portero del Real Madrid se someterá a pruebas médicas a su regreso para evaluar la gravedad de la lesión antes de la pretemporada.
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