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«¡Quería quedarme más tiempo!»: Domenico Tedesco rompe su silencio tras su despiadado despido del Bolonia
Tedesco, destituido tras una breve etapa
El Bolonia FC ha destituido oficialmente al entrenador Domenico Tedesco después de solo dos meses en el cargo, según La Gazzetta dello Sport. El técnico italoalemán llegó al centro de entrenamiento de Casteldebole a las 8:53 para despedirse por última vez antes de marcharse poco después de las 10:15.
El club emitió un comunicado oficial agradeciendo al técnico de 41 años su profesionalidad y experiencia durante su breve etapa.
Raffaele Palladino fue nombrado de inmediato como su sustituto y firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2029.
- Getty Images Sport
El técnico saliente expresa su profundo pesar a los aficionados
Al hablar con los periodistas desde su coche al salir del centro técnico, Tedesco admitió sentirse enormemente decepcionado por su salida prematura. Elogió a los aficionados locales y a la ciudad por haberle recibido tan cálidamente durante su breve etapa al frente del equipo.
El exseleccionador de Bélgica insistió en que las conversaciones privadas con la cúpula del club seguirán siendo confidenciales.
«Lo que nos dijimos se queda entre nosotros», declaró Tedesco. «Esta ciudad me recibió de una manera increíble y me habría gustado quedarme más tiempo. Lo siento muchísimo, muchísimo. Esto es fútbol, pero esta gente merece mucho».
Transición fluida mientras Palladino asume el mando de inmediato
A pesar de su frustración por haber dirigido solo dos partidos en el estadio, Tedesco mantuvo una actitud serena al desearle lo mejor al club de cara al futuro. Rechazó criticar públicamente la confección de la plantilla o las decisiones internas tomadas durante el verano.
El Bolonia no perdió el tiempo para iniciar su nueva etapa con Palladino al frente tras el rápido cambio en el banquillo.
Estaba previsto que el nuevo entrenador dirigiera su primera sesión de entrenamiento en Casteldebole a las 16:00 CEST.
Una nueva era comienza con un acuerdo a largo plazo
Palladino se hace cargo del primer equipo con un mandato claro: aportar estabilidad y elevar el nivel de rendimiento. Asegurar su firma en un contrato hasta 2029 subraya la fe a largo plazo de la dirección del club en su visión táctica.
La plantilla afronta una prueba inmediata para adaptarse a los métodos del nuevo entrenador durante las sesiones de entrenamiento de la tarde.
El Bolonia se centra ahora en preparar sus próximos partidos de la Serie A bajo la dirección de Palladino.
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