«¡Quería quedarme más tiempo!»: Domenico Tedesco rompe su silencio tras su despiadado despido del Bolonia

El Bolonia FC ha destituido oficialmente al entrenador Domenico Tedesco después de solo dos meses en el cargo, según La Gazzetta dello Sport. El técnico italoalemán llegó al centro de entrenamiento de Casteldebole a las 8:53 para despedirse por última vez antes de marcharse poco después de las 10:15.

El club emitió un comunicado oficial agradeciendo al técnico de 41 años su profesionalidad y experiencia durante su breve etapa.

Raffaele Palladino fue nombrado de inmediato como su sustituto y firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2029.