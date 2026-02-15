Getty
«Quería probarlo»: Mikel Arteta insinúa un nuevo papel para Bukayo Saka en el Arsenal tras la victoria en la FA Cup
El Arsenal pasa a la quinta ronda de la FA Cup
Saka comenzó el partido del domingo contra el Wigan en el banquillo, pero entró en el once inicial después de que Riccardo Calafiori sufriera una lesión durante el calentamiento y tuviera que ser sustituido. Arteta optó por Saka, pero en realidad alineó al internacional inglés como número 8 en lugar de en la banda. Saka formó parte de la eficaz exhibición ofensiva del Arsenal, que se puso con una ventaja de 4-0 en menos de 30 minutos gracias a los goles de Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus y un gol en propia puerta de Jack Hunt.
Arteta compartió sus impresiones tras el partido y se mostró encantado de ver a su equipo superar con facilidad al Wigan. «Estoy muy contento con el resultado y, sobre todo, con el rendimiento, con la forma en que hemos empezado el partido», afirmó. Cuando juegas contra este tipo de rivales en la copa, quieres demostrar lo mucho que lo deseas, y sin duda tuvimos esa actitud. Me sorprendió un poco el nivel de cohesión y conexión que mostramos desde el principio del partido, porque cuando haces tantos cambios, eso puede ser parte del juego, puede faltar. Pero sin duda no fue así [para nosotros] y marcamos unos goles muy, muy buenos. Estoy muy satisfecho con eso».
Arteta habla sobre jugar con Saka más centrado
Arteta habló sobre la nueva posición de Saka tras el partido. Declaró a los periodistas: «Es una posibilidad que quería probar y que quizá utilicemos en el futuro. Todavía quedan muchos partidos, competiciones y situaciones diferentes por disputar esta temporada, y es una posibilidad que tenemos.
Bueno, está más centrado, más cerca de la portería. Al rival le resulta un poco más difícil marcarlo constantemente. También puede intercambiar posiciones con un jugador de banda y es muy bueno aprovechando esos espacios. Cuando está ahí, puede hacer mucho daño con el balón».
Eze impresiona en la victoria del Arsenal
Arteta también elogió al fichaje veraniego Eberechi Eze, que dio dos asistencias y brilló con los Gunners tras pasar por una mala racha recientemente. Añadió: «Sí, unos pases magníficos y sus intenciones, creo que el riesgo que asumió en el último tercio, la cantidad de tiros que intentó, creo que es muy positivo. Eso es lo que queremos de él. Eso es lo que necesitan esos jugadores, esos momentos, y especialmente cuando hablamos de los jugadores creativos, necesitan sentir que están produciendo esos momentos y estoy muy contento con eso, muy contento también con Gabi, la carrera que hizo, el momento en que la hizo y luego el remate, realmente muy positivo. Así que es bueno para el ánimo, para la confianza, es algo realmente bueno».
¿Qué viene después?
El Arsenal descubrirá a quién se enfrentará en la quinta ronda el lunes, cuando se realice el sorteo. Después, los Gunners volverán a centrarse en la lucha por el título de la Premier League y en su visita al Molineux para enfrentarse al colista, el Wolverhampton.
