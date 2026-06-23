Como comentarista de MagentaTV, Klopp declaró antes del segundo partido de la fase de grupos del Mundial, en el que la selección austriaca de Laimer perdió 0-2 ante Argentina el lunes, y en el que la estrella del FCB jugó como lateral izquierdo: «En mi equipo, Laimer jugaría de seis. Quería ficharlo para el Liverpool en esa posición, pero luego se fue al Bayern».
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«Quería ficharlo para el Liverpool»: Jürgen Klopp estuvo a punto de arrebatarle al FC Bayern a uno de sus jugadores clave
Klopp entrenó al Liverpool entre 2015 y 2024. No aclaró cuándo quiso fichar a Laimer, pero todo indica que fue poco antes de su pase del RB Leipzig al Bayern en verano de 2023. Los rumores de interés de los Reds aumentaron en 2022.
Laimer se había consolidado como mediocampista en Leipzig, y el Bayern lo fichó para esa posición; sin embargo, su versatilidad lo ha llevado a actuar principalmente como lateral derecho o izquierdo.
En el Mundial, Ralf Rangnick lo sorprendió alineándolo de ‘10’ en la victoria 3-1 ante Jordania y luego de lateral izquierdo contra Argentina, cuyo juego duro apenas recibió una amarilla.
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Al final, Konrad Laimer renovará con el Bayern.
En el Bayern, el austriaco es titular indiscutible y uno de los jugadores clave. Sin embargo, su futuro en la Säbener Straße parece incierto por las complicadas negociaciones para renovar su contrato, que vence en 2027.
Las pretensiones salariales del polivalente jugador resultaban demasiado elevadas para el FCB; a principios de mayo, el director deportivo Max Eberl lo explicaba así: «Simplemente se trata de conversaciones y de ideas diferentes, y por el momento no logramos ponernos de acuerdo. Pero no hay rencor ni malestar».
Sin embargo, las negociaciones mejoraron: según ‘kicker’, ambas partes se han acercado mucho y ya hay amplio consenso sobre las condiciones del nuevo contrato.
Antes de centrarse de nuevo en el Bayern, Laimer busca llegar lo más lejos posible en el Mundial. En la noche del sábado al domingo (hora alemana), Austria se medirá a Argelia, con la que empata a puntos, en el partido decisivo por el segundo puesto del Grupo J. Una victoria, o incluso un empate gracias a su mejor diferencia de goles, les bastaría para mantener la segunda plaza y asegurar el pase a la fase eliminatoria. Si pierde, Austria debería terminar entre los ocho mejores terceros para avanzar.
Konrad Laimer: sus estadísticas en el FC Bayern de Múnich
Partidos disputados
136
Goles
7
Asistencias
21