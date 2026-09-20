El Paris FC logró una trabajada victoria en la capital francesa gracias a los goles de Ilan Kebbal y Pablo Pagis. Un gol en propia puerta de Moustapha Mbow en los últimos minutos dio paso a un final tenso, pero el conjunto local resistió para quedarse con los tres puntos.

Tras el pitido final, Rosenior se giró de inmediato hacia la afición desplazada del Strasbourg. Se vio al recién nombrado técnico del Paris FC golpeándose el pecho con pasión, señalando con el dedo y levantando los brazos hacia la grada visitante.

Estas acciones provocaron al instante una respuesta furiosa de los visitantes. En cuestión de segundos, unos 30 jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos clubes se vieron involucrados en una multitudinaria tangana sobre el césped.











