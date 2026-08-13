«Quería debutar»: el hambre de Bruno Guimaraes impresionó a Mikel Arteta mientras el Arsenal empataba con el Como en un amistoso

Arteta ha admitido que le sorprendió el deseo inmediato mostrado por Guimaraes de saltar al terreno de juego tras su sonado traspaso. El internacional brasileño disputó sus primeros minutos con la camiseta del Arsenal en la segunda parte del amistoso del miércoles contra el conjunto italiano. Pese a que solo llevaba a sus espaldas un puñado de entrenamientos desde su regreso tras el descanso posterior al Mundial, Guimaraes se mostró fino y listo para integrarse en la sala de máquinas del centro del campo del campeón de la Premier League.

"Solo ha hecho tres entrenamientos, pero se le vio bien. Realmente estaba presionando para jugar hoy algunos minutos", dijo Arteta a los periodistas. El español señaló que la motivación del jugador quedó clara desde el momento en que llegó al campo de entrenamiento. "Quería debutar y tener de inmediato la sensación de jugar delante de nuestros aficionados. Se percibe enseguida. Creo que hay una conexión fuerte en juego y eso nos va a hacer mejores".