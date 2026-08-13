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«Quería debutar»: el hambre de Bruno Guimaraes impresionó a Mikel Arteta mientras el Arsenal empataba con el Como en un amistoso
Arteta, impresionado por el impacto inmediato de Guimaraes
Arteta ha admitido que le sorprendió el deseo inmediato mostrado por Guimaraes de saltar al terreno de juego tras su sonado traspaso. El internacional brasileño disputó sus primeros minutos con la camiseta del Arsenal en la segunda parte del amistoso del miércoles contra el conjunto italiano. Pese a que solo llevaba a sus espaldas un puñado de entrenamientos desde su regreso tras el descanso posterior al Mundial, Guimaraes se mostró fino y listo para integrarse en la sala de máquinas del centro del campo del campeón de la Premier League.
"Solo ha hecho tres entrenamientos, pero se le vio bien. Realmente estaba presionando para jugar hoy algunos minutos", dijo Arteta a los periodistas. El español señaló que la motivación del jugador quedó clara desde el momento en que llegó al campo de entrenamiento. "Quería debutar y tener de inmediato la sensación de jugar delante de nuestros aficionados. Se percibe enseguida. Creo que hay una conexión fuerte en juego y eso nos va a hacer mejores".
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Sensaciones encontradas en el último amistoso de pretemporada
El propio partido ofreció una mezcla de experimentación táctica y destellos individuales, empezando por un gol de la sensación adolescente Myles Lewis-Skelly. El jugador de 19 años, que ha sido objeto de intensas especulaciones sobre un posible traspaso lejos del club, aprovechó un lapsus de concentración del portero del Como Jean Butez para adelantar a los locales. Celebrando con un gesto de corazón hacia los fieles del Emirates, la actuación de Lewis-Skelly sirvió para recordar la profundidad que existe en la cantera del Arsenal.
Sin embargo, la ventaja no duró hasta el descanso, ya que Martin Baturina encontró la manera de superar a Kepa Arrizabalaga para igualar el marcador para los visitantes. El empate hizo que el partido acabara desplazándose a una tanda de penaltis posterior al encuentro para entretenimiento de los aficionados, que el Arsenal ganó por 4-3 gracias a un lanzamiento decisivo desde los once metros de otro recién llegado, Christos Tzolis.
En busca de títulos y de la felicidad de los aficionados
Mientras tanto, el centrocampista Mikel Merino, que estuvo entre los que volvieron al grupo el miércoles, subrayó el hambre colectiva de la plantilla por seguir ganando títulos. La mentalidad dentro del vestuario parece ser la de una mejora constante y el deseo de recompensar la fidelidad de los aficionados del Arsenal, que han visto a su equipo volver a la cima del fútbol inglés.
«Es otra final y queremos ganar, queremos dar más alegrías a la afición», afirmó. «Pero, sobre todo, por nosotros, queremos competir. Llevar esta camiseta y este escudo significa mucho, y se trata de darlo todo y jugar al máximo de nuestra capacidad».
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La flexibilidad táctica y el camino hacia la Community Shield
A pesar de la expectación en torno a los nuevos fichajes y al regreso de varias estrellas, Arteta mostró un enfoque comedido en la gestión de la plantilla durante el partido contra el Como. Figuras clave como Rice, Martin Zubimendi y Bukayo Saka quedaron completamente fuera de la convocatoria para asegurarse de que se recuperan por completo de sus compromisos en los torneos de verano. El momento del debut de Guimaraes es especialmente crucial dado el estado de la plantilla del Arsenal. El Arsenal tiene programado enfrentarse al Manchester City en la Community Shield el domingo.
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