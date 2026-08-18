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«Queremos ser el mejor club del mundo»: Mikel Arteta expone la visión definitiva del Arsenal en el mercado de fichajes para lograr un dominio total
El Arsenal apunta al dominio global
En declaraciones a Sky Sports en un acto de presentación antes del viernes, Mikel Arteta expuso su visión. "Sin duda, la ambición del club y de los propietarios es ser el mejor club del mundo", afirmó.
"Para lograrlo, necesitas las mejores instalaciones, el mejor estadio, los mejores aficionados, y necesitas la mejor plantilla y los mejores jugadores del mundo. Son ellos los que te hacen ganar partidos de fútbol y los que pueden ser decisivos cuando importa. Eso es lo que intentamos construir con los jugadores que tenemos actualmente y con los jugadores que queremos fichar para marcar la diferencia en el Arsenal."
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Arteta ve fuego en sus jugadores
El Arsenal afronta la temporada como favorito después de una victoria por 3-0 sobre el Manchester City en la Community Shield el domingo. Arteta asume esta presión. «Creo que esto forma parte de nuestra industria, y está bien», explicó.
«Para mí, es cuando miro a los ojos de mis jugadores y veo ese fuego, ese deseo y la voluntad de ser mejores cada día. Eso es lo único que me importa». Sobre defender el título, añadió: «Es una oportunidad que tenemos por delante y somos muy conscientes de lo que hará falta para conseguirlo. Pero siento la ambición, siento el deseo y siento la capacidad y la convicción alrededor del equipo de que podemos hacerlo».
El Arsenal busca oportunidades de fichaje de élite
El Arsenal ha gastado 143,5 millones de libras en cuatro fichajes este verano, pero el director ejecutivo Richard Garlick insiste en que el club no se quedará quieto. En busca de incorporaciones de élite, Garlick declaró: "En el pasado hemos analizado jugadores que quizá ayudaban a ampliar la plantilla o a llevarnos hasta un cierto nivel, pero ahora competimos en lo más alto y necesitamos incorporar jugadores que vayan a cambiar las cosas".
Reconociendo la enorme dificultad de mejorar una plantilla que ganó la Premier League y alcanzó la final de la Liga de Campeones, añadió: "Probablemente estemos pescando en un grupo más reducido de jugadores de calidad, y eso significa que es complicado fichar a esos jugadores que van a impulsar al Arsenal hacia delante".
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¿Qué le espera ahora al Arsenal?
El Arsenal iniciará la defensa de su título contra el Coventry el viernes por la noche. A medida que el mercado de fichajes entra en sus dos últimas semanas, Arteta y Garlick seguirán peinando el mercado en busca de talento de élite. Si surge la oportunidad adecuada, el club está perfectamente posicionado para actuar, asegurándose de que su plantilla siga estando plenamente preparada para conquistar dos títulos de liga consecutivos.
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