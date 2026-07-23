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Ryan Tolmich

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«Queremos ser como Argentina, queremos ser como España»: un análisis del plan de la Federación Estadounidense de Fútbol para transformar la formación de las categorías inferiores y acabar con el sistema de «pagar para jugar»

Analysis
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EEUU

Con el cierre del capítulo de la Copa del Mundo 2026, la federación se pregunta: ¿y ahora qué?

ATLANTA — «Para mí, todo empieza ahí fuera».

Arsène Wenger se endereza en su asiento, en la cabecera de la mesa, y señala hacia fuera. A través de la ventana se ven los campos que rodean la nueva sede de U.S. Soccer, el Centro Nacional de Entrenamiento de Fútbol de Estados Unidos Arthur M. Blank. Un verde césped reluce bajo el sol veraniego. En esos campos, dice Wenger, las posibilidades son infinitas.

Hoy, Wenger —exentrenador del Arsenal y actual director de Desarrollo Global de la FIFA— recorre el lugar con representantes de ambos organismos. Aprecia la belleza de las instalaciones, pero valora más su funcionalidad. «No se trata de alardear», afirma.

Pero la inauguración de unas instalaciones multimillonarias es solo la punta del iceberg. Los problemas técnicos no se solucionan con más campos; un gimnasio de última generación no acaba con el «pagar para jugar». No se gana un Mundial con edificios, ni se forman los mejores futbolistas del mundo en ellos.

Por eso Wenger preside la mesa junto a los líderes de la Federación para planificar los siguientes pasos del fútbol estadounidense. Esos pasos son los que realmente importarán. Las nuevas instalaciones son solo el cuartel general de una batalla que debe librarse en cada comunidad si el país quiere llegar al nivel que Wenger vislumbra.

«Siento un deseo sincero de abordar los problemas reales», afirma el icono francés. «No estaría aquí si no lo sintiera. No podemos garantizar el éxito, pero quieren hacer algo, y por eso me he sumado. Por eso tenéis una oportunidad».

A su lado están el director ejecutivo de U.S. Soccer, JT Batson, y el director de operaciones, Dan Helfrich, encargados de los próximos pasos. Durante años, el Mundial 2026 fue el faro que guió al fútbol estadounidense. Ahora, tras ese evento, surge la pregunta: ¿y ahora qué?

«El Mundial de 2026 ha sido un éxito increíble y ha cambiado radicalmente la trayectoria de este deporte en Estados Unidos», afirmó Batson. «Cuando pensamos en los años 94, 96 y 99, y en ese periodo de cinco años, y en cómo marcó el comienzo de una era del fútbol en este país, sentimos que llevamos un mes en el siguiente periodo de cinco años, que abarca este verano, LA 28 y la Copa del Mundo Femenina de 2031, para garantizar, en última instancia, que Estados Unidos sea una de las grandes potencias futbolísticas del mundo».

Y añade: «Queremos ser como Argentina o España, compitiendo en una final. ¿Qué hay que hacer para lograrlo?».

La respuesta sencilla es que deben cambiar muchas cosas. A pesar de una buena actuación en la fase de grupos este verano, quedó claro que la selección masculina de Estados Unidos sigue uno o dos escalones por debajo de la élite. La selección femenina aún pertenece a ese grupo, pero la brecha se reduce mientras el resto del mundo avanza.

La pregunta más complicada es cómo debe ser ese cambio. Para Helfrich, el Mundial actuó como catalizador y clarificó lo que debe venir.

«Sobre todo, necesitamos un plan integral», afirma el director de operaciones.

Helfrich señala que debe mejorar el acceso, la asequibilidad, el sistema de cantera y la calidad de los entrenadores. La federación aspira a que el fútbol sea el deporte número uno en cada comunidad, a que la selección femenina siga ganando Copas del Mundo y a que la masculina compita al máximo nivel.

«La receta está aquí», afirma. «Solo tenemos que ser implacables y claros a la hora de llevarla a cabo».

¿Cómo se logra? Todavía se definen los detalles, pero la clave es que el plan tenga sabor estadounidense.

  • U.S. Soccer Training CenterBrasfield & Gorrie and U.S. Soccer.

    «Un plan americano»

    Cuando Wenger se sumergió en el fútbol estadounidense, recordó por qué este deporte suele ser un reto en el país: no se solapa con otros.

    Los estadounidenses practican deportes con las manos, afirma. Las habilidades se traspasan: si sabes lanzar una pelota de béisbol, también sabes lanzar una de fútbol americano o de baloncesto. La mayoría puede cambiar de deporte con facilidad.

    En cambio, en el fútbol no hay esa transición. Si la formación no empieza desde muy temprana edad, el desarrollo queda descartado.

    «No se puede empezar a los 14 años y convertirse en un jugador internacional», afirma Wenger. «En otros deportes de equipo, eso es posible, pero en el fútbol hay que empezar muy joven. Los pies deben entrenarse a los cinco, seis o siete años, y por eso es tan importante la detección de talentos. Por eso queremos abarcar todo el país y dar una oportunidad a todo el mundo».

    Añade que el proceso empieza con una relación sólida con el balón y avanza hacia la comprensión de los compañeros, sus movimientos y necesidades, antes de incorporar a los rivales, el espacio y la toma de decisiones. La prioridad para los niños de cinco a doce años es mejorar la técnica y amar el balón, para que la cultura futbolística florezca de forma natural.

    «Eso es lo que queremos lograr juntos», afirma Wenger.

    Culturalmente aún hay trabajo, pero el proceso ya empezó: la Major League Soccer tiene 30 años, la Premier League y la Liga de Campeones son de los eventos más vistos en EE. UU., y la final del Mundial batió récords de audiencia, igual que los partidos del USMNT. El interés crece y necesita un camino.

    Pero la estrategia no puede copiarse. En Inglaterra hay clubes en cada ciudad; solo en Londres hay 17, lo que suma 17 canteras con instalaciones y recursos para desarrollar talento. En Estados Unidos eso es imposible. Lo mismo ocurre con los modelos de Argentina, Noruega o España. Lo que funciona en un lugar no sirve en todos, sobre todo en un país extenso y capitalista como Estados Unidos.

    «Un plan tiene que ser estadounidense», afirma Batson. «Podemos aprender del mundo, pero debemos aprovechar nuestras fortalezas».

    Batson cita otros deportes: con dinero público se han instalado canchas de baloncesto en casi cada colegio y parque, y solo hace falta un balón. En cambio, el fútbol americano de instituto recibe millones para sus instalaciones.

    «Piensa en cuántas academias de formación se podrían crear con esa cantidad de dinero», afirma Batson.

    El gran obstáculo ha sido la fragmentación: demasiados actores, vías y egos con intereses económicos.

    «Parte del plan debe ser coordinar mejor todas las dimensiones del fútbol juvenil», afirma Helfrich.

    Asegura que la Federación de Fútbol de EE. UU. mantiene conversaciones productivas con todas las partes implicadas —desde organizaciones estatales y regionales hasta asociaciones nacionales y ligas profesionales— para crear un camino más unificado para chicos y chicas en las competiciones locales y regionales.

    «Hemos dejado claro que la trayectoria de desarrollo en Estados Unidos está fragmentada y no es clara para los jugadores y sus familias», afirma. «Estamos avanzando en ese sentido.

    «Cuando ese plan se haga realidad, se notarán las ventajas de la claridad y de costes más asequibles, porque tendremos un sistema más armonizado».

    Tanto Batson como Helfrich coinciden en las prioridades: los Juegos Olímpicos y los Mundiales juveniles, que dan a los adolescentes su primera oportunidad de competir al máximo nivel. Pero, como señala Wenger, todo debe empezar mucho antes, a nivel local, antes siquiera de que los jugadores piensen en las instalaciones de Atlanta.

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  • U.S. Soccer Training CenterBrasfield & Gorrie and U.S. Soccer.

    Implicar a las comunidades

    En cuanto la selección masculina de fútbol de Estados Unidos perdió, comenzó el debate, como siempre. Cada vez que queda eliminada, enseguida sale a relucir el tema del «pagar por jugar». Batson sabía que iba a pasar. Esta vez, sin embargo, sintió que era diferente.

    «Como alguien formado en el sistema estadounidense, sí, conozco este debate», afirma. «Es la primera vez que siento que ha calado hasta que un grupo mucho más amplio se pregunta: “¿Cómo podemos ganar?”».

    Y añade: «Mi teléfono no ha parado de sonar: exalumnos, exentrenadores y personas destacadas de todo el país me preguntan: “¿Cómo puedo ayudar?” Eso es nuevo. Esa red de recursos y convicción a gran escala es la razón por la que confío en que tendremos éxito».

    ¿Cómo lograrlo? Helfrich lo tiene claro: no se trata de reestructurar el sistema actual, sino de desmantelar lo que no funciona y construir algo nuevo.

    «No pretendemos que el sistema actual resulte más asequible», afirma. «Estamos intentando crear un nuevo sistema que luego hagamos muy asequible, y esa es una distinción realmente importante».

    Todos saben que eso es más fácil de decir que de hacer. Se necesita coordinación en muchos niveles: clubes de base, equipos profesionales, academias, universidades, institutos, gobiernos, filántropos y, claro, la Federación Estadounidense de Fútbol. Hace falta mejor formación en todas partes y, sobre todo, compromiso.

    Batson insiste en que el éxito exige inversión y recuerda que los equipos que llegan lejos suelen salir de federaciones con buenos recursos, acceso, oportunidades y entrenamiento de calidad. También se benefician de la colaboración entre gobiernos, comunidades y clubes profesionales.

    «Creo que esa es la oportunidad que se nos presenta tras este verano», explica. «El fútbol nace y, en última instancia, se gana en todas las comunidades del país, así que, ¿cómo nos aseguramos de que, en todas las comunidades, el fútbol sea accesible?

    ¿Cómo hacemos realidad esas esperanzas y sueños?»

    Esa es precisamente la labor actual de Wenger, quien ya ha visto esos logros a pequeña escala y confía en replicarlos a lo grande.

  • 아르센 벵거 Arsene WengerGetty Images

    Los ejemplos de Wenger

    Wenger se reunió con el comisionado de la NBA, Adam Silver, en Vancouver. Silver señaló que los últimos ocho MVP de la liga habían nacido fuera de Estados Unidos. No es casualidad.

    «¿Por qué? Esa es la verdadera pregunta», afirma Wenger. «Se debe a la formación en Europa. Nos hicimos cargo de la formación en Europa creando academias. Cuando yo era niño, ningún jugador europeo podía soñar con jugar en la NBA. Hoy en día, todos soñamos con llegar a la NBA porque la formación en Europa es de gran calidad. Todo se reduce a la formación».

    Wenger insiste en la formación. Para él, el auge del baloncesto europeo se debe a un sistema de academias centralizado que garantiza un desarrollo constante. En cambio, el modelo estadounidense, dividido entre colegios, equipos de la AAU, entrenadores privados y otros programas, está fragmentado, un problema que también afecta al fútbol juvenil en EE. UU.

    En el fútbol estadounidense se habla mucho de «cultura», pero sin formación no sirve, afirma Wenger. Millones de niños pueden jugar, como en EE. UU., pero ¿se les enseña bien? ¿Mejoran? ¿Tienen los recursos y la formación para aprovechar su talento?

    «¿Por qué debería tener más éxito un país que otro?», pregunta. «Al analizar el mundo, todo se reduce a la educación».

    Como director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, Wenger busca educar al mundo, sobre todo donde más se necesita. Cita como ejemplo gratificante la apertura, hace tres años, del Centro Técnico de Kigamboni en Tanzania para impulsar el fútbol local.

    «Tres años después, disputaron la final del Campeonato Africano Sub-17», afirma Wenger, «y cuatro de sus jugadores entraron en el Equipo Ideal del Torneo. Antes de la academia, Tanzania ni siquiera soñaba con llegar a una final continental. Funciona por la calidad del trabajo y del desarrollo».

    Sin embargo, los retos en Tanzania difieren de los de Estados Unidos. Tanzania carecía de recursos e infraestructura para crear un programa de desarrollo, mientras que Estados Unidos ya tiene dinero, instalaciones y participación; su principal desafío es organizar todo eso en un sistema coherente. Esa tarea se complica por el enorme tamaño y población del país.

    «El mayor problema que tenéis es el tamaño del país», afirma Wenger. «Lo vemos a menudo porque abrimos una academia en la India. La India tiene 1 400 millones de habitantes y nosotros tenemos una academia con 25 jugadores, pero hay que empezar por algún sitio».

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    La espera

    Wenger vivió el nacimiento de las canteras en Francia. En 1973, cuando iniciaba su carrera, se aprobó la Carta Profesional Francesa, que obligaba a los clubes a tener canteras.

    «Formé parte de la puesta en marcha de las primeras canteras en Francia, y llevó diez años», recuerda. «En el 73 se inauguraron las primeras canteras en Francia. En el 84, Francia ganó el Campeonato de Europa. Quizá podríamos haberlo conseguido antes, porque en el 82 podrían haber ganado el Mundial, pero se necesitan unos años y hay que ser constantes».

    Wenger añade que la detección de talentos a menudo se descuida, pues exige evaluadores cualificados capaces de ofrecer oportunidades a los jóvenes de forma constante y de reconocer su potencial a largo plazo, no solo su nivel actual.

    «No es fácil de desarrollar en todos los países», afirma.

    Aun así, Wenger señala puntos de referencia claros y una «receta». Aunque cada país lo aborda de forma diferente, hay suficientes similitudes para definir el éxito.

    «Al analizar el fútbol mundial, vimos que los veinte mejores países de la FIFA destacaban en detección de talento, planes de cantera, buenos entrenadores y competiciones de calidad», explica la leyenda francesa. «Esos son los cuatro ingredientes clave».

    Wenger añade que el lugar de nacimiento no limita el potencial de un jugador, sino el número de oportunidades y la calidad de la formación que reciba. Espera ver los primeros resultados del plan de desarrollo en unos cinco o seis años.

    La paciencia será esencial: el plan de U.S. Soccer necesita tiempo para consolidarse, al igual que el sistema de «pagar para jugar» requiere reformas. La MLS y la MLS NEXT Pro deben seguir reforzando sus vías de desarrollo, mientras que la USL y la NWSL construyen las suyas. Formar a suficientes entrenadores cualificados para preparar a los jugadores para el siguiente nivel también llevará años. El tiempo es el ingrediente más importante del plan, y el que menos se quiere dar.

    «La gente está dispuesta a asumir la responsabilidad individual de formarse», afirma Wenger. «Aquí se siente la presión por ganar. Quieren ganar. Existe una cultura y un deseo de ganar. Hay buenos ingredientes ahí».

    El futuro del fútbol estadounidense dependerá de cómo la Federación aproveche esos elementos. El Mundial ya terminó; sin ese objetivo, ¿fue un hecho aislado o el inicio de algo mayor? Dentro de 30 años, ¿cuánto habrá cambiado y acercará eso a Estados Unidos a su meta futbolística?

    «Todos compartimos la convicción de que los mejores días del fútbol estadounidense están por llegar», afirma Batson, «y estamos ilusionados con la oportunidad de influir en el fútbol a todos los niveles y en todas las comunidades. Si pensamos en este verano, ha inspirado a millones y millones de personas a amar nuestro deporte».

    Ahora le toca a la Federación Estadounidense de Fútbol convertir esa inspiración en un sistema de formación capaz de producir equipos ganadores de la Copa del Mundo.