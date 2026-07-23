«Queremos ser como Argentina, queremos ser como España»: un análisis del plan de la Federación Estadounidense de Fútbol para transformar la formación de las categorías inferiores y acabar con el sistema de «pagar para jugar»

ATLANTA — «Para mí, todo empieza ahí fuera».

Arsène Wenger se endereza en su asiento, en la cabecera de la mesa, y señala hacia fuera. A través de la ventana se ven los campos que rodean la nueva sede de U.S. Soccer, el Centro Nacional de Entrenamiento de Fútbol de Estados Unidos Arthur M. Blank. Un verde césped reluce bajo el sol veraniego. En esos campos, dice Wenger, las posibilidades son infinitas.

Hoy, Wenger —exentrenador del Arsenal y actual director de Desarrollo Global de la FIFA— recorre el lugar con representantes de ambos organismos. Aprecia la belleza de las instalaciones, pero valora más su funcionalidad. «No se trata de alardear», afirma.

Pero la inauguración de unas instalaciones multimillonarias es solo la punta del iceberg. Los problemas técnicos no se solucionan con más campos; un gimnasio de última generación no acaba con el «pagar para jugar». No se gana un Mundial con edificios, ni se forman los mejores futbolistas del mundo en ellos.

Por eso Wenger preside la mesa junto a los líderes de la Federación para planificar los siguientes pasos del fútbol estadounidense. Esos pasos son los que realmente importarán. Las nuevas instalaciones son solo el cuartel general de una batalla que debe librarse en cada comunidad si el país quiere llegar al nivel que Wenger vislumbra.

«Siento un deseo sincero de abordar los problemas reales», afirma el icono francés. «No estaría aquí si no lo sintiera. No podemos garantizar el éxito, pero quieren hacer algo, y por eso me he sumado. Por eso tenéis una oportunidad».

A su lado están el director ejecutivo de U.S. Soccer, JT Batson, y el director de operaciones, Dan Helfrich, encargados de los próximos pasos. Durante años, el Mundial 2026 fue el faro que guió al fútbol estadounidense. Ahora, tras ese evento, surge la pregunta: ¿y ahora qué?

«El Mundial de 2026 ha sido un éxito increíble y ha cambiado radicalmente la trayectoria de este deporte en Estados Unidos», afirmó Batson. «Cuando pensamos en los años 94, 96 y 99, y en ese periodo de cinco años, y en cómo marcó el comienzo de una era del fútbol en este país, sentimos que llevamos un mes en el siguiente periodo de cinco años, que abarca este verano, LA 28 y la Copa del Mundo Femenina de 2031, para garantizar, en última instancia, que Estados Unidos sea una de las grandes potencias futbolísticas del mundo».

Y añade: «Queremos ser como Argentina o España, compitiendo en una final. ¿Qué hay que hacer para lograrlo?».

La respuesta sencilla es que deben cambiar muchas cosas. A pesar de una buena actuación en la fase de grupos este verano, quedó claro que la selección masculina de Estados Unidos sigue uno o dos escalones por debajo de la élite. La selección femenina aún pertenece a ese grupo, pero la brecha se reduce mientras el resto del mundo avanza.

La pregunta más complicada es cómo debe ser ese cambio. Para Helfrich, el Mundial actuó como catalizador y clarificó lo que debe venir.

«Sobre todo, necesitamos un plan integral», afirma el director de operaciones.

Helfrich señala que debe mejorar el acceso, la asequibilidad, el sistema de cantera y la calidad de los entrenadores. La federación aspira a que el fútbol sea el deporte número uno en cada comunidad, a que la selección femenina siga ganando Copas del Mundo y a que la masculina compita al máximo nivel.

«La receta está aquí», afirma. «Solo tenemos que ser implacables y claros a la hora de llevarla a cabo».

¿Cómo se logra? Todavía se definen los detalles, pero la clave es que el plan tenga sabor estadounidense.