En realidad, el partido también es algo secundario para los jugadores. Después de un verano de Mundial muy cargado, las estrellas de la MLS jugaron el pasado fin de semana y volverán a jugar este próximo fin de semana.

El pasado sábado, Columbus Crew y FC Cincinnati se enfrentaron en una tangana en el túnel después del partido y, esta semana, Moreira y Max Arfsten se vestirán junto a Evander. Este sábado, el entrenador del All-Star de la MLS, Dean Smith, dirigirá a Charlotte FC contra Chicago Fire apenas unos días después de haber dirigido a Philip Zinckernagel. Los partidos de verdad, por supuesto, importan más.

Si además se tiene en cuenta la situación del Mundial, todo conduce a un momento caótico para los jugadores, en el que la cuestión de los viajes dista mucho de ser ideal. También está el elefante en la habitación: la planificación de este año, en particular, ha dejado fuera a algunas de las mayores estrellas de la liga. Lionel Messi y Rodrigo De Paul no han regresado todavía de sus compromisos en el Mundial, mientras que Sebastian Berhalter y Hugo Cuypers ya no son jugadores de la MLS.

La ausencia de Messi, por supuesto, le quita muchísimo brillo a un evento que, para muchos, resulta hasta cierto punto una incomodidad.

"Obviamente, si soy sincero, el calendario fue un poco una locura porque tuvimos demasiados partidos y meter este partido en ese calendario, creo que fue un poco una locura", dijo Son. "Pero mira, esta experiencia es enorme para todos. Thomas y yo nos estamos haciendo un poco mayores, pero creo que esta experiencia es especial. No importa la edad que tengas, y todos estamos ilusionados y todos estamos felices de estar aquí, y queremos hacer que este partido sea lo más especial posible".

Para lograrlo, la liga ha modificado el formato. En lugar de medirse a potencias europeas en pretemporada, los All-Stars de la MLS ahora compiten contra una selección de los mejores de la Liga MX.

"Cuando traes aquí a los equipos ingleses, están en plena pretemporada, así que no se lo toman en serio", dijo Ashley Westwood, capitán de Charlotte FC y exestrella del Burnley. "Para ellos es solo un entrenamiento. Jugar contra la Liga MX lo hace más competitivo. Estamos representando a la MLS, representando a Estados Unidos, y queremos ganar".

Como dice Westwood, este formato es un intento de engancharse a la rivalidad entre Estados Unidos, Canadá y México. También forma parte de una relación continuada entre las dos ligas mientras buscan ayudarse mutuamente a crecer en el panorama global.

"La rivalidad empieza arriba del todo y se va filtrando a todos los niveles", dijo Tim Ream, capitán de la selección masculina de Estados Unidos. "No creo que haya otra forma de decirlo. Empieza en lo más alto. Empieza a nivel de ligas. Pasa a los equipos. Pasa a los jugadores. Llega a los vínculos familiares. Lo es todo, ¿no?

"Es una rivalidad enorme y, sea o no un All-Star Game, una parte quiere imponerse a la otra. Siempre ha sido así y siempre lo será. Creo que eso es simplemente ser competidores y estar tan cerca. Se trata de quién puede sacar lo mejor de sí mismo y superar a su rival".

Eso sigue siendo cierto incluso para quienes no tienen una conexión directa con la rivalidad. Los jugadores no alcanzan este nivel sin un espíritu competitivo, y ha quedado patente durante toda la semana. Ya sea en el Skills Challenge o en el propio partido, cada uno quiere demostrar que pertenece a la élite, sin perder de vista el hecho de que esto sigue siendo una exhibición.

"Como deportista, no quieres perder el partido", dijo Son, "pero lo más importante, creo, es que ambas partes nos mantengamos sanos y no nos lesionemos. Creo que eso es lo más importante. Queremos hacerlo lo más divertido posible y lo más entretenido posible. No queremos lesionarnos, pero seguimos queriendo ganar este partido".