Esta victoria corona la evolución dirigida por Arteta, que ha convertido el Emirates en una fortaleza con 32 partidos sin encajar gol esta temporada.

Tras reflexionar sobre la trayectoria del club y agradecer el ruidoso apoyo de la afición, Arteta declaró: «Es una auténtica alegría ver la transformación y la aportación de cada uno para convertir este lugar en el más bonito para disfrutar y jugar nuestros partidos.

«Esta es el alma de este club de fútbol. Aseguraos de que cada vez que piséis este estadio tengáis la responsabilidad de mantener este nivel, porque para nosotros y para los jugadores supone una gran diferencia».