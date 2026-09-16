Tras una actuación contundente en el Select Car Leasing Stadium, el entrenador dejó clara la ambición de su equipo de llegar lejos en la competición de esta temporada. Andrews dijo: "Nos lo tomamos muy en serio en la ronda anterior y lo hemos vuelto a hacer esta noche. Es una competición importante para nosotros, queremos llegar lo más lejos posible. No hay ninguna razón por la que no podamos hacerlo. Vamos a ir a por ella con todo lo que podamos."