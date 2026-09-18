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«Queremos jugadores sin dudas»: Mauricio Pochettino acepta la decisión de Noahkai Banks de jugar con Alemania mientras el seleccionador de Estados Unidos exige un compromiso «del 200 por ciento» de los jugadores
La decisión de Banks
Banks oficializó el viernes su compromiso con Alemania al tramitar un cambio único para unirse a la sub-21 alemana en este parón internacional. Tramitar ese cambio garantiza que no podrá seguir con la selección masculina de Estados Unidos, a la que se unió para una concentración absoluta en 2025 después de jugar con Estados Unidos a nivel juvenil.
La decisión del joven defensa de representar a Alemania supone un golpe para la selección masculina de Estados Unidos, que claramente está renovando la posición de central. Pochettino asegura que lo entiende, eso sí, y que le parece bien perder a un jugador que nunca estuvo del todo comprometido con jugar para Estados Unidos.
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Lo que dijo Pochettino
«Nos llamó», dijo Pochettino. «Dijo: “He decidido ir con Alemania”. Sí, es una situación con la que tenemos que lidiar. Queremos jugadores que demuestren compromiso, pero el compromiso no es del 50 %; es del 200 %.
«Fue honesto porque cada vez que contactamos con él con la posibilidad de que se uniera a nosotros, decía: “No, sigo teniendo dudas, no sé si quiero elegir a Estados Unidos o a Alemania”. Fue honesto y queremos jugadores sin dudas. Queremos jugadores que se comprometan y que estén deseando jugar por el escudo y jugar con nosotros”».
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Batson opina
El director ejecutivo de U.S. Soccer, JT Batson, también reflexionó sobre la decisión de Banks y sobre la captación de jugadores con doble nacionalidad en general. Esos procesos, dijo Batson, rara vez son sencillos, pero la esperanza siempre es la misma: tener un programa lleno de jugadores apasionados por la USMNT.
«Queremos jugadores que quieran representar a su país y representar a U.S. Soccer, y nuestro trabajo es darles la mejor plataforma para hacerlo», dijo Batson. «Sabemos que hay millones de niños que se despiertan cada día en este país y están deseando jugar para su selección nacional, y nuestro trabajo es crear un entorno en el que puedan prosperar.»
«Sé que, vivas donde vivas en el mundo, si quieres representar a Estados Unidos, quieres darlo todo y eres lo bastante bueno para jugar, te queremos. Nuestro trabajo es crear un entorno para poder detectar a esos jugadores, poder involucrarlos con las selecciones juveniles, poder ofrecerles oportunidades de jugar al más alto nivel del fútbol juvenil y, en última instancia, con suerte, representar a su país.»
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¿Qué viene después?
Ya oficialmente sin Banks, la USMNT afrontará la próxima ventana internacional con una convocatoria de 28 jugadores que incluye a ocho adolescentes, encabezados por la estrella emergente Cavan Sullivan. Estados Unidos se medirá a Perú para abrir la ventana internacional antes de enfrentarse a Chile, México y Canadá a lo largo de la serie de cuatro partidos.
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